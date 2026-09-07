Precavida: Wanda Nara reveló qué hizo con las fotos hot que le mandaba a Mauro Icardi

Wanda Nara anunció que ya están disponibles todas las fotos íntimas que le enviaba a Mauro Icardi. A través de sus redes sociales, explicó por qué decidió publicarlas y comunicó cómo conseguirlas.

"Por miedo a que se filtren, hace tiempo subí a OnlyFans todas las fotos hot que le mandaba a mi ex. Preferí anticiparme y hacerlas plata", expuso en una historia de Instagram.

Más allá del efecto publicitario que tiene el posteo, los usuarios también interpretaron que se trató de una provocación a su expareja.

La foto del celular de Wanda Nara que reavivó los rumores de reconciliación con L-Gante

Wanda Nara sabe cómo generar repercusión con cada publicación. Esta vez no fue la excepción: una sola foto alcanzó para reavivar los rumores de una reconciliación con L-Gante.

La conductora compartió una imagen en Instagram que llamó la atención de sus seguidores. En la foto aparece frente a un espejo, aparentemente en un camarín, mientras sostiene su celular. En la pantalla se alcanza a ver una videollamada en curso con un contacto guardado como "Elián". Todo indica que es Elián Valenzuela, el nombre real de su expareja.

En la imagen, Nara aparece con el cabello suelto y ondulado, maquillada, con un broche a un costado de la cabeza y una expresión serena mientras mira a cámara. De fondo, las luces del tocador completan la escena.

La imagen transmite espontaneidad, como si hubiera sido tomada al pasar. Pero, tratándose de Nara, nada parece ser completamente así.

La historia de amor de Wanda Nara y L-Gante

La relación tuvo un recorrido accidentado. Los rumores de romance comenzaron en 2022, en medio de la separación de la empresaria con Mauro Icardi, hasta que decidieron blanquearlo a comienzos de 2023.

Sin embargo, la relación duró poco: en junio de ese mismo año, Nara confirmó el final. "Fue un amor de verano", llegó a decir ella en aquella época.

Pero la historia no terminó ahí. En los meses siguientes, los rumores de idas y vueltas fueron constantes. Wanda y L-Gante se mostraron juntos en varias ocasiones, incluso colaboraron musicalmente, y los gestos de cariño en redes nunca terminaron de desaparecer del todo. Cada aparición conjunta generaba una nueva ola de especulaciones.