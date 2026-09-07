Internaron a Mirtha Legrand por bronquitis y permanece en observación

Mirtha Legrand, de 99 años, fue internada luego de atravesar un cuadro de bronquitis y permanece bajo observación médica. La conductora había sido reemplazada días atrás por su nieta, Juana Viale, al frente de su programa, después de que se informara que atravesaba un cuadro gripal.

Según trascendió a partir de información proporcionada por personas cercanas a la conductora, la internación tiene carácter preventivo y responde a la decisión de los profesionales de mantenerla monitoreada.

De acuerdo con esos datos, Legrand se encuentra de buen ánimo y permanece en una sala común. Hasta el momento, sin embargo, no se difundió un parte médico oficial sobre su estado de salud.

Juana Viale la reemplazó en su programa

Durante la emisión del último sábado de La Noche de Mirtha, Juana Viale estuvo al frente del ciclo y explicó que su abuela no podía participar debido a un cuadro gripal.

"Estoy acá y me pongo la camiseta porque la abuelita está con gripe y le mandamos un besito enorme", expresó la actriz y conductora.

Con su habitual tono distendido, Viale también bromeó sobre el tratamiento que estaba siguiendo Legrand: "Se está recuperando con sus tesitos y sus ungüentos naturales. Mentira, todos son medicamentos".

La ausencia de Mirtha se produjo luego de que días atrás se informara que debía permanecer en reposo para recuperarse del cuadro que atravesaba.

El antecedente de abril

La conductora también había sufrido un fuerte cuadro gripal en abril, situación que la llevó a cancelar las grabaciones de su programa.

En aquella oportunidad, su nieto y productor Nacho Viale había comunicado públicamente cómo evolucionaba.

"Mirtha está muy bien, aún con un poco de tos y congestión. Siguiendo la recomendación de su médico, mejor esperar unos días más y la evolución natural de estos cuadros", había explicado.

Ahora, Legrand permanece internada en observación mientras se espera que se conozca un parte médico oficial que permita precisar su evolución.

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