Barbie Vélez se quebró al hablar de su ex: "Generó el trauma más grande de mi vida"

La reaparición mediática de un conflicto que marcó profundamente una etapa de su vida llevó a Bárbara Vélez a expresar públicamente un sentimiento que, según ella misma reconoció, intentó mantener en silencio durante los últimos diez años. La actriz respondió a recientes declaraciones de su expareja, Fede Bal, y describió aquella experiencia como "el trauma más grande de mi vida", en un intenso descargo realizado en el programa que conduce junto a Nazarena Vélez en Bondi.

Sus palabras llegaron después de que el hijo de Carmen Barbieri fuera entrevistado por José María Listorti en Blender, donde se refirió a la causa judicial y al conflicto mediático que mantuvo con Bárbara Vélez tras la denuncia por lesiones agravadas y violencia de género. Ese contexto fue el detonante de una respuesta que expuso el impacto emocional que, según la actriz, continúa generándole el tema incluso una década después.

Un tema que, según afirma, sigue generándole dolor

Durante su intervención, Vélez dejó en claro que las recientes declaraciones de Bal tuvieron un fuerte efecto en su estado emocional. Lejos de considerar el asunto como un episodio cerrado, explicó que cada vez que vuelve a instalarse en la agenda pública revive sentimientos de angustia y tristeza.

"El fin de semana la pasé como el ort por una persona que cuando decide saca un tema que para mí es dolorosísimo. A mí me genera impotencia porque lo habla desde una impunidad y una soberbia cuando a mí me generó el trauma más grande de mi vida*", expresó.

La actriz sostuvo que durante años optó por mantenerse al margen de la discusión pública, evitando responder o profundizar sobre el conflicto. Sin embargo, reconoció que la exposición mediática propia de su profesión le impide mantenerse completamente ajena cuando el tema vuelve a ser noticia.

"Hace 10 años que decido callarme la boca, mirar para abajo, no hablar ni escuchar cuando saca el tema. Yo trabajo de esto, entonces no puedo hacer oídos sordos por más que quiera", manifestó.

Diez años de silencio y una nueva postura

Uno de los aspectos centrales de su descargo estuvo vinculado a la decisión de romper con la actitud que, según describió, mantuvo durante una década. Vélez señaló que el paso del tiempo, junto con los cambios personales atravesados en estos años, modificaron la manera en que enfrenta la situación.

En ese sentido, explicó que la persistencia del tema afecta no solo su presente emocional, sino también su entorno familiar.

"Tengo una familia hermosa y la pasé para el orto. Cada vez que se reflota el tema me vuelve a generar una angustia y una tristeza", afirmó.

La actriz dejó entrever que el recuerdo de aquellos acontecimientos continúa teniendo consecuencias emocionales significativas, especialmente cuando vuelve a ser mencionado públicamente.

Un pedido directo a Fede Bal

El momento más contundente del descargo llegó cuando Vélez se dirigió directamente a su expareja. Tras recordar el tiempo transcurrido desde el conflicto, realizó un pedido explícito para que deje de referirse a ella en los medios de comunicación.

"Quiero hablarlo después de 10 años para pedirte que no hables nunca más de mí. Si querés hablar, que sea para pedir perdón. No hables nunca más de mí porque no soy más la nena de 20 años que no sabía hablar y que tenía vergüenza y miedo. Pasaron 10 años en mi vida, mucha terapia de por medio, así que no me rompas las pelotas", expresó.

Sus palabras reflejaron una postura diferente a la que, según ella misma describió, adoptó durante años. El mensaje estuvo acompañado por una reivindicación de su presente y por la referencia a un proceso personal atravesado a lo largo de la última década.

El peso del silencio y el apoyo de su familia

Con la voz quebrada, Vélez también cuestionó lo que considera una situación desigual a la hora de abordar públicamente el conflicto. Según explicó, la decisión de guardar silencio durante tanto tiempo facilitó que otras voces dominaran la conversación.

"Es muy fácil hablar cuando sabés que la otra persona baja la cabeza y no habla. Es difícil no tener gente que te ama y te contiene", sostuvo.

En ese mismo tramo de su intervención destacó el respaldo que recibe de sus seres queridos y dedicó unas palabras a quienes considera fundamentales en su vida actual.

"Le mando un beso enorme a mi marido y a mi hijo, que son lo más grande de mi vida", agregó.

"Estoy harta de callarme la boca"

Hacia el final de su descargo, la actriz volvió a remarcar que su silencio nunca respondió a la existencia de algo que ocultar, sino al impacto emocional que le provoca revivir aquellos acontecimientos.

Entre las frases más contundentes de su intervención, señaló:

"Estoy harta de callarme la boca como si tuviese algo que ocultar."

"No lo hablo porque es un tema que me pone mal."

"Hoy me levanté con una bronca."

"Es el trauma más grande de mi vida, es un tema que me angustia."

Finalmente, cerró su reflexión con una frase que sintetizó el sentimiento que atravesó todo su relato: "No sé por qué no hablo, porque la vergüenza debería estar del otro lado".