Bautista Vicuña acompañó a su papá en la presentación de su libro sobre Blanca y conmovió a todos

Este sábado Benjamín Vicuña presentó Blanca, la niña que quería volar en la sala Julio Cortázar de la Feria Internacional del Libro. En el evento estuvo acompañado por Bautista, su hijo mayor, quien se mostró muy contento por el homenaje que su papá le hizo a Blanca, quien murió en septiembre de 2012.

A sala llena, el actor habló sobre lo que significó este libro para él y recibió el cariño de las personas se emocionaron con su relato. Además de Bautista, también lo acompañó Guillermo Ardohain, el hermano de Pampita, además de varias amigas íntimas de la modelo. Por su parte, la conductora eligió no asistir a la presentación.

Cuando le consultaron el motivo por el que no estaría junto a su expareja en este momento tan especial, ella fue contundente: “No voy para que la atención esté puesta en sus cosas y en su libro. Pero, obviamente, nos apoyamos en cualquier decisión que tomamos siempre que sea para recordar a nuestra hija”.

Bautista Vicuña acompañó a su papá Benjamín a la Feria del Libro (Foto: Movilpress)

Hace dos semanas Vicuña lanzó su primer libro y emocionó a su círculo más cercano: “Espero que este relato pueda servir y acompañar a muchos que miran el cielo día y noche, con más preguntas que respuestas”, escribió en sus redes para dar a conocer la novedad.

Benjamín contó el ritual que hicieron con Pampita antes del lanzamiento del libro

Benjamín Vicuña presentó Blanca, la niña que quería volar, el libro que escribió para homenajear a su primogénita, que murió el 8 de septiembre de 2012 por una neumonía hemorrágica. Este jueves el actor chileno dio una nota en la que expresó habló del duro proceso de escritura y sorprendió al revelar el ritual que hicieron con Pampita Ardohain y sus hijos previo al lanzamiento del libro.

Al ser consultado acerca de cómo fue la charla con la modelo previo a escribir el libro, el actor chileno le dijo a Intrusos (América): “De parte de ella hubo una generosidad muy grande, un amor de forma abstracta a nuestra historia y a Blanca y me acompañó en todo momento”.

Además señaló que hubo un proceso familiar: “Ella leyó con nuestros hijos, leímos pasajes del libro que son más luminosos. Yo estoy muy agradecido”. “Los duelos son individuales y ella tuvo otra manera de encarar el dolor, absolutamente respetable, pero yo necesité expresarlo. Y ella acompaña y respeta, así que estoy superagradecido de ese nivel de cariño y de respeto por mi proceso también”, concluyó.

Florencia de V quiso saber cómo había sido el proceso de escritura y Vicuña admitió: “Fue duro, pero poder materializar esto, hacer un gran tributo a mi hija y compartirlo con muchas personas es lindo”. En referencia a la presentación del libro, apuntó: “Es un proceso muy lindo y luminoso”.

Consultado acerca del impulso que lo llevó a escribir sobre un dolor tan grande, señaló: “Creo que el para qué lo tengo claro, el por qué no mucho”. “El para qué es para muchas personas que, a mí me guste o no, ven en mí a una persona que vivió una experiencia muy dolorosa y un referente. Creo que en este libro, en estos diez años y en estos diez actos que dividí, se puede ver a una persona con las herramientas que tuvo para poder ir pasando y avanzando en un camino muy difícil”, reflexionó.

Con total sinceridad, el actor señaló que tanto en las calles como en las redes, distintas personas lo frenan para contarle sus dolores y explicó: “Sentí una responsabilidad muy grande de compartir. Ahí quizás encuentro la respuesta al por qué. Generar puentes, alivio, compañía...”.

Luego añadió que espera que el libro también sea de ayuda para las personas que no saben cómo acompañar a quien sufrió una pérdida. “No lo hacen de torpes, lo hacen porque nadie nos enseña a cómo a acercarnos y acompañar a alguien que pierde a un ser querido”, sostuvo. “Son caricias, es un abrazo simbólico a través de un libro. En mi caso es una manera de materializar y ponerle nombre y palabras a algo que no las tiene, que no tiene explicación”, indicó.

Benjamín Vicuña en la Feria del Libro (Foto: Movilpress)

A modo de cierre, admitió que el proceso de escritura fue difícil para él. “Ustedes saben que el año pasado murió mi papá y eso también me empujó a tomar la valentía y el coraje de escribir este libro testimonial desde un relato que pueda servir a muchas personas a superar un dolor de encontrar una lucecita pequeña en la oscuridad del océano. Y si este libro puede servir a eso y a estas personas”, concluyó.