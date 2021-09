Benjamín Vicuña mostró el tatuaje que se hizo en honor a su hija Blanca, que murió hace nueve años

A semanas de haberse cumplido nueve años de la partida de su hija Blanca, Benjamín Vicuña se realizó un significativo tatuaje en su honor para homenajearla y su tatuador compartió una foto del dibujo en sus redes sociales.

Se trata de un diseño en blanco y negro de una rosa y unas montañas de fondo, que simbolizarían la cordillera de los Andes que divide a Chile y Argentina. La flor que eligió no fue al azar, ya que el 8 de cada mes el actor comparte en sus redes la foto de un ramo de rosas blanco.

“Estuvimos trabajando sobre un diseño que representa un momento en su vida muy significativo e importante que tiene que ver con los afectos. El diseño consistiría en un dibujo floral y más específicamente podría tratarse de rosas, ya que el actor ha compartido fotos de rosas blancas en distintos momentos relacionados con su hija Blanca”, había dicho en diálogo con Gente hace unos días Matías Bustaman, el tatuador.

El 8 de septiembre cuando se cumplieron nueve años de la muerte de la hija del actor y Pampita, que hoy tendría 15, él compartió una conmovedora carta: ”Se detuvo el tiempo en tu mirada. Una mariposa longeva desplegó sus alas y yo intenté leerla como un papiro, sin entender la letra. Desde ese día, te lleno de cartas mi niña, cartas que van al cielo como mariposas borrachas. Te cuento nuestros días e imagino los tuyos”.

“Nueve años que te disfrazaste de estrella, la más linda de todas. Nueve años que brillas en nuestras miradas. Blanca mi niña libre, Blanca que habitas el silencio y bailas en medio de la risa de tus hermanos. Blanca que viajas en el tiempo. Sólo escribo para detener ese tiempo y volar entre las cartas. Escribo para ver si te quieres cambiar el disfraz por uno de estrella fugaz, para verte más cerca. Para saber que estas cartas llegan y si cuando titilas en la noche, es porque escuchas mis rezos”, continuó.

Luego cerró su posteo: “Sigue brillando, mi niña, que la noche asoma nuestras almas a las ventanas y podemos rozar tu pelo como una caricia, como una bicicleta estelar con rueditas que viaja, como mariposas que confunden a los amantes, como señales que caen en forma de gotas sobre mi cara, lágrimas dulces, mi amor. Con toda mi fe en la profundidad de tu mirada y en el abrazo eterno que algún día nos daremos”.

Benjamín es además papá de Bautista, Beltrán y Benicio fruto de su relación con Ardohain y de Magnolia y Amancio, de su noviazgo con Eugenia la China Suárez de quien recientemente se separó y a quien reencontrará en algunas semanas en España donde ella viajó con sus tres hijos para filmar una película.

Pampita, que en septiembre se tomó unos días para estar con su familia durante el aniversario, se convirtió en mamá nuevamente en julio, tras el nacimiento de Ana, junto con su marido Roberto García Moritán.

Hace unas semanas, en una charla a fondo con Ángel de Brito, Carolina habló de su hija mayor, luego de que él le preguntara cómo hizo con Benjamín para salir adelante: “Cómo hacemos... es algo de siempre y no hay fórmula, es algo tan privado y doloroso que sí lo puedo hablar con alguien que transitó lo mismo, pero si no es muy difícil de explicarle a otro, y se usa mucho para titular y no me gusta, trato de no tirar mucho, con el tiempo pude animarme a subir una foto o un video”. Además, dijo que públicamente no le gusta hablar del tema y que cuando está en Chile le gusta ir al cementerio a homenajearla.