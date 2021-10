Benjamín Vicuña salió a defender a la China Suárez: "No puedo dejar pasar la violencia"

Benjamín Vicuña dejó un contundente mensaje por la China Suárez luego de la fuerte repercusión que tuvo el escándanlo que tiene a la actriz como protagonista junto a Mauro Icardi y Wanda Nara.

"No puedo dejar pasar la violencia que se genera en medios y redes hacia una mujer que quiero y respeto como madre de mis hijos", expresó Benjamín Vicuña en una historia en su cuenta de Instagram, con un fondo negro. Un mensaje que evoca al que dejó en Twitter en julio de 2017, en medio de su escandalosa separación de Carolina Pampita Ardohain por, justamente, la China.

Qué dijo Benjamín Vicuña sobre la China Suárez en su charla con Wanda Nara

Horas antes, Jorge Rial reveló que Wanda Nara llamó a Benjamín Vicuña cuando descubrió los chats entre Mauro Icardi y Eugenia China Suárez, y el actor chileno tuvo una forma tremenda de llamar a quien es la madre de sus hijos menores.

"A mi me cuenta que una vez que descubre esos mensajes, Wanda llama a Vicuña, hablan. Wanda quería saber si era cierto, si la China tenia ese modus operandi", comenzó diciendo Jorge Rial a Ángel de Brito, quien salió al aire en Argenzuela. "Y Vicuña no solo lo confirmó, sino que usó una palabra bastante dura. Le dijo 'es muy put*'. Esto dijo Vicuña", lanzó el conductor de 60 años.

Yo la charla te la confirmo, no sé la charla, no sé los términos, pero sí se cosas aleatorias. Vicuña no se quería separar, es la China quien lo deja porque se enamoro de otra persona, o empieza a salir con otra persona. Pero estuvo hasta hace poco con Nicolás Furtado y se lo cuenta a Vicuña", detallo el conductor de LAM (El Trece).

Luego contó que la China tenia un nivel de relación de "coqueteo permanente" tal con Mauro Icardi que llevó a mandarle un video de Benjamín Vicuña jugando al fútbol y burlándose de él por su mal desempeño.

