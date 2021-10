Benjamín Vicuña y una inesperada decisión para pasar más tiempo con la China Suárez

Hace más de un mes que Benjamín Vicuña y la China Suárez anunciaron su separación en las redes sociales. En un primer momento, ambos se mantuvieron aislados de la prensa y las comunicaciones públicas. Sin embargo, con el correr de los días, los actores rompieron el hermetismo que habían conservado desde un principio.

Benjamín Vicuña, antes de partir a España a participar en los Premios Platino y reencontrarse con sus hijos, habló con los medios de comunicación de Argentina y pidió “respeto”; aunque aseguro que ya casi no le queda “fuero íntimo”. Por su parte, la ex 'Casi Ángeles' no tuvo problema en salir a almorzar en la capital europea, donde fueron fotografiados.

En los últimos días, Vicuña publicó en sus redes sociales un video junto al texto “Primeros pasos de este gnomo hermoso. Gracias, vida”. En la grabación, que tiene un filtro vintage de colores, se ve al actor en cuclillas y a su hijo Amancio caminando por primera vez. Ambos están en el interior de un departamento en España.

El video se grabó en la residencia de la China Suarez de Madrid, España, y, sin duda, marcó uno de los días más importantes de la familia Vicuña Suarez. Aunque no dejó su comentario, la actriz sí puso 'me gusta' a la publicación, ya que se trata de una feliz noticia para todos.



El domingo, antes de los Premios Platino, Benjamín habló con ¡HOLA! Argentina sobre sus hijos y dio la noticia: “Estuve durante la tarde con ellos. Amancio aprendió a caminar acá, en la Madre Patria. Precioso, mi Amancio. Y Magnolia son mis ojos, es una niña preciosa y muy dulce, la extraño muchísimo porque ella está acá, en Madrid, y yo en Buenos Aires. Este viaje nos vino muy bien, no sólo para poder estar en los premios sino para estar con mi familia”.