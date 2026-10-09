Candela Arizaga reveló que planea casarse con Facundo Moyano: "Con él, todo"

La influencer Candela Arizaga confirmó que tiene "ganas de casarse" con su "novio", Facundo Moyano, con quien pasa sus días en Madrid, casi como una luna de miel, ya que en Buenos Aires, el gremialista cuenta con una restricción perimetral de acercamiento y está imputado por supuesta violencia de género y privación ilegítima de la libertad sobre Arizaga.

A cinco días de cumplirse el primer mes desde que la pareja atravesó un confuso episodio en el barrio porteño de Belgrano que terminó con Facundo Moyano detenido, Arizaga le respondió a la periodista Sofía Ubeda, desde Madrid y lejos de cualquier confrontación con el ex funcionario.

En tanto, la comunicadora le consultó a través de la red social Instagram si tiene "ganas de casarse", a lo que la joven, con una clara alusión al ex diputado, respondió: "Con él, todo", esta última palabra fue escrita en mayúsculas.

Este jueves, la pareja compartió una serie de imágenes en conjunto en sus redes sociales. "Antes roto que doblarme, antes muero que dejarte", fue la romántica frase que Facundo eligió para describir su romance con la influencer.

Por su parte, Candela respondió a la publicación con un apodo cariñoso y una sentida dedicatoria: "Qué hombre hermoso que tengo, te amo mucho, Theriancito". Y publicó un video en sus historias con recopilación de varios momentos juntos, en el que se deja ver la relación que ellos tienen desde hace meses.

Además, realizó un descargo en sus redes sociales en el que expresó su descontento por no poder estar con su pareja en Buenos Aires. "Hace 2 meses tengo prohibido ver a mi novio en mi país. Hablan de tal denuncia la cual nunca existió. De 20 testigos, uno solo dijo que yo manifesté que hubo violencia", apuntó.

"No se lo deseo a nadie, así que los que me van a criticar pónganse a investigar un poco de la situación", cerró.