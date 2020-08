"Cantando 2020": Ángela Leiva y Brian Lanzelotta la rompieron en la segunda gala

Ángela Leiva y Brian Lanzelotta brillaron en su segunda actuación en el Cantando 2020. Los chicos eligieron un tema de Maná, "Corazón espinado", para su performance en el programa.

"Han mejorado muchísimo desde su debut. Me dio placer verlos. Lo hicieron mejor", destacó Nacha Guevara, que los calificó con un diez.

"A mí no me sorprende lo que vi porque sé que pueden dar estoy y mucho más. Eligieron un buen tema. Me gusto mucho", acotó La Princesita, que también les dio un diez.

"Ángela creo que te tenés que animar más en lo que respecta al vestuario", fue la recomendación de Pepe Cibrián, que tuvo el voto secreto.

"Él empezó en un tono medio desafinado y después agarraste mejor. Creo que tenés que estar más parecido al estilo de ella. Y a vos, Ángela, te noté un poco antigua al cantar. Le tenés que poner más onda y no ser tan dramática", cerró Moria, que los puntuó con un ocho.