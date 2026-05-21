El polémico comentario de Jorge Rial sobre Wanda Nara: "Coincide con..."

La entrega de los premios Martín Fierro volvió a quedar marcada por la controversia. Como ocurre desde hace años, las decisiones de APTRA generaron una fuerte división entre quienes respaldaron los resultados y quienes consideran que algunas categorías estuvieron atravesadas por criterios difíciles de explicar. En esta ocasión, uno de los focos más intensos de debate quedó instalado alrededor de la consagración de Wanda Nara como mejor conductora de la televisión argentina, una elección que rápidamente se transformó en tema central dentro y fuera del ambiente artístico.

En medio de ese escenario de tensión, Jorge Rial reapareció con una crítica directa contra la asociación presidida por su examigo Luis Ventura. El periodista, históricamente enfrentado con la entidad y con una larga trayectoria de cuestionamientos hacia el funcionamiento de APTRA, utilizó precisamente el triunfo de Wanda como argumento para volver a disparar contra la organización.

Una categoría que desató el debate

La elección de Wanda Nara no pasó inadvertida debido al peso de las figuras con las que competía. La empresaria y figura mediática se impuso frente a conductoras de amplia trayectoria y reconocimiento dentro de la televisión argentina, entre ellas:

Moria Casán

Georgina Barbarossa

Verónica Lozano

Karina Mazzocco

Mariana Fabbiani

Pamela David

La magnitud de esos nombres convirtió inmediatamente el resultado en una de las decisiones más comentadas de toda la ceremonia. Para muchos, la premiación representó una validación del fenómeno mediático de Wanda Nara y de su crecimiento como figura televisiva. Para otros, en cambio, la elección abrió interrogantes sobre los criterios de votación y sobre el peso real de las trayectorias históricas dentro de los premios.

Fue en ese contexto donde Rial decidió expresarse públicamente. Alejado actualmente de la cobertura diaria de los escándalos de la farándula y más enfocado en temas políticos y sociales, el periodista eligió su cuenta de X para fijar posición y lanzar un mensaje que rápidamente se volvió viral.

El mensaje de Rial y la reacción inmediata

"Llego tarde", escribió inicialmente el exconductor de Intrusos, en una frase que muchos interpretaron como una ironía viniendo de una figura que construyó buena parte de su carrera anticipando exclusivas del mundo del espectáculo.

Sin embargo, el comentario no quedó allí. Rial continuó con una afirmación que, en apariencia, respaldaba la decisión de APTRA: "pero el Martín Fierro a Wanda Nara es totalmente merecido".

Lo que parecía un mensaje favorable derivó rápidamente en una nueva crítica frontal contra la entidad organizadora. "Coincide con la medida ética y estética de esa agrupación de bochas llamada Aptra", disparó el periodista, fiel a un estilo históricamente confrontativo y filoso.

La frase provocó un inmediato efecto en redes sociales. Las respuestas y cuestionamientos comenzaron a multiplicarse en cuestión de minutos, especialmente por la referencia al aspecto físico. Numerosos usuarios consideraron que el comentario fue desubicado, estigmatizante y fuera de época.

Gran parte de las críticas apuntaron a que actualmente existe una mayor conciencia social respecto de evitar opiniones sobre los cuerpos ajenos, incluso en contextos de enfrentamiento o ironía política y mediática. En ese sentido, el foco dejó de estar únicamente en la discusión sobre Wanda Nara o sobre APTRA y pasó también a centrarse en el tono utilizado por Rial.

Un premio rodeado de sospechas y malestar

Mientras las redes debatían las declaraciones del conductor, la polémica alrededor de la victoria de Wanda Nara continuó creciendo con nuevas voces que alimentaron las dudas sobre la votación.

Una de las reacciones más contundentes fue la de Georgina Barbarossa, quien expresó públicamente su enojo tras conocerse el resultado. La conductora calificó la situación como "una falta de respeto" y además deslizó la posibilidad de dejar de asistir a futuras ceremonias de los Martín Fierro.

Sus declaraciones dejaron en evidencia el malestar que generó el desenlace de la categoría entre algunas de las figuras históricas de la televisión.

A ese clima de tensión se sumaron las afirmaciones de Karina Iaviccoli. La periodista aseguró haber hablado con 34 de los 93 integrantes de APTRA y sostuvo que "ninguno votó a Wanda". La declaración añadió un nuevo elemento de controversia porque instaló dudas sobre cómo se construyó finalmente el resultado de la votación.

En paralelo, Matías Vázquez, conductor de Puro Show, aportó otra versión que incrementó aún más las especulaciones. Según reveló, Luis Ventura le habría comentado a un socio cercano que "no quedaba otra" más que entregarle el galardón a la mediática.

Una ceremonia atravesada por la controversia

La nueva edición de los Martín Fierro volvió así a quedar envuelta en cuestionamientos públicos, internas y discusiones sobre legitimidad, criterios de elección y peso mediático. El triunfo de Wanda Nara terminó funcionando como disparador de un debate mucho más amplio sobre el rol de APTRA y sobre la credibilidad de una premiación históricamente influyente dentro de la televisión argentina.

En ese marco, la intervención de Jorge Rial no hizo más que profundizar una grieta que desde hace tiempo acompaña cada ceremonia. Entre respaldos, críticas y sospechas cruzadas, el escándalo volvió a instalarse en el centro de una premiación que, una vez más, quedó atravesada por la polémica.