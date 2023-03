Comenzó la "red carpet" y Ricardo Darín ya pasó junto Lanzani y Mitre

Esta noche se celebrará la 95° edición de los Premios Oscar 2023, una de las ceremonias más importantes en la industria del cine. Las expectativas están puestas en la nominación de “Argentina, 1985″ a Mejor Película Internacional.

Ricardo Darín hizo ya su aparición en la alfombra roja junto a su mujer Florencia Bas. Diseñado por Rochas Paris, Darín lució el mismo traje que combinó con unas gafas. El director Mitre también usó un look similar, que también llevó acompañado de unas gafas oscuras.

Ricardo Darin and Florencia Bas pose on the champagne-colored red carpet during the Oscars arrivals at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 12, 2023. REUTERS/Eric Gaillard

La diseñadora Patricia Profumo describió: “Muy glamoroso Ricardo Darín con un clásico smoking, Un 10 para él. Y Flor Bass muy clásica, un 10 el color! Excelente elección”.

Con respecto a Peter Lanzani, Santiago Mitre y Ricardo Darin, Miguel Saberian, gerente de Valker, destacó: “Los tres clásicos y elegantes. Darín y Peter de smoking clásico, Mitre con smoking muy moderno, que remite a la mejor versión clásica de Hollywood. Los tres con estilo propio que combina perfecto entre ellos. Detalle a destacar el pin floral de Peter es sobresaliente”, expresó.

La diseñadora Camila Romano, destacó: “Ricardo Darin luce un smoking azul noche con solapa negra combinando el moño y los zapatos de charol en negro. Muy elegante. Peter Lanzani con smoking clásico negro y el detalles de los botones negros en la camisa y el buttonier, le dan un toque mas joven y fresco. El director con un smoking negro cruzado”.

“Muy elegantes con trajes negros y moño el de la derecha tiene un saco cruzado y los demás saco con botón”, dijo por su parte Maureene Dinar