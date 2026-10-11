Grego Rossello intentó seducir a Wanda Nara en MasterChef y la reacción de ella sorprendió a todos

Grego Rossello sigue sumando momentos divertidos en su paso por MasterChef Celebrity (Telefe) con sus constantes idas y vueltas con Wanda Nara. Cada vez que tiene oportunidad, el humorista aprovecha para piropear a la conductora y regalar alguna ocurrencia frente a las cámaras.

En la gala de última chance, la escena volvió a repetirse. Wanda se puso en la piel de una azafata y recorrió las distintas estaciones de cocina para interactuar con los participantes. Al llegar al lugar de Grego, se encontró con un concursante encendido que no dejó pasar la oportunidad de lanzarle un nuevo piropo y protagonizar otro desopilante intercambio.

"¿Pollo o pasta?", le preguntó Wanda a Grego durante su recorrido, todavía metida en su personaje de azafata. El humorista eligió la pasta, pero no se quedó ahí y aprovechó el momento para redoblar la apuesta con una ocurrencia que sorprendió a la conductora: "¿Y tu WhatsApp? ".

Wanda, sin salirse del papel que interpretaba, le marcó el límite con una respuesta tajante: "Estoy trabajando ". Sin embargo, el participante no se dio por vencido y buscó salir del paso con un "disculpame", mientras alrededor se escuchaban reacciones ante su atrevido comentario.

Entre risas y sorpresa, también se oyó la palabra "desubicado", en alusión al pícaro intento del participante de conseguir el contacto de la conductora. Una vez más, Rosello convirtió la visita de Wanda en una oportunidad para desplegar su humor y alimentar el divertido ida y vuelta que mantienen en el reality.

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La devolución de Wanda Nara a Grego Rosello

Lejos de dejar pasar el episodio, Wanda Nara recogió el guante y, minutos más tarde, sorprendió a Grego Rosello con una indirecta que el humorista no llegó a captar del todo.

Mientras amasaba para avanzar con su preparación, la conductora lanzó una frase con doble sentido que parecía tener un destinatario claro: "No hay nada más hot que un hombre amasando ". La ocurrencia abrió la puerta a un nuevo ida y vuelta entre ambos, aunque la reacción de Grego estuvo lejos de lo que Wanda podría haber esperado.

Con la atención puesta en su plato y algo nervioso por la situación, el participante quedó desorientado ante el comentario. Finalmente, entre risas y con una respuesta tan breve como inesperada, contestó: "Qué bueno ".

Así, lo que parecía una oportunidad para continuar con el coqueteo terminó en un momento desopilante dentro de la cocina de MasterChef Celebrity (Telefe). Wanda dejó picando la indirecta, pero Grego no logró seguirle el juego y el intercambio volvió a alimentar los divertidos cruces que protagonizan en el reality.

Pero el ida y vuelta no terminó ahí. La gran masa que Rosello preparó para sus pastas recibió el visto bueno del jurado, un reconocimiento que le permitió recuperar la confianza después de los nervios que le había generado la presencia de Wanda en su estación.

Con el panorama más despejado y lejos de la tensión inicial, el influencer volvió a la carga y se animó a invitar a la conductora a comer. "¿Venís? Si llego a mejorar la pasta y está perfecta, ¿venís a mi casa a comer? ", le propuso Grego.

La escena terminó entre risas, y con el influencer contento por la devolución.