El comentario de Mirtha sobre el atentado a Cristina Kirchner en su regreso a la TV

A nueve meses de su última salida al aire en la televisión junto a su nieta Juana Viale, Mirtha Legrand volvió a la conducción de su programa con una imponente ovación de bienvenida, ante la expectativa por su reaparición. Para la noche de su vuelta tuvo como invitados a Moria Casán, Pato Galmarini, Baby Etchecopar y el Puma, José Luis Rodríguez, quienes la acompañaron con un sinfín de anécdotas que hicieron pasar de momentos emotivos a otros más tensos.

A lo largo del programa los temas giraron en torno a la agenda pública, como es habitual en la mesa de la diva. De forma inevitable, apareció en la conversación el reciente atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo primero que surgió como reacción ante la irrupción del hecho fue una coincidencia: todos manifestaron al episodio que conmocionó a la opinión pública.

Baby Etchecopar sostuvo su postura al remarcar que “fue lo peor que vi en política” y explicó que se solidarizó con la vicepresidente debido a que él atravesó una situación similar, por lo que empatizó de inmediato pese a las diferencias ideológicas que puedan existir.

Por su parte, Moria Casan sostuvo que el ataque forma parte del odio que se percibe en la sociedad y redes sociales, donde “lo que triunfa son los haters”, expresó. Por eso, al reflexionar sobre dicha situación planteó que “el odio vende” y en cuanto al rol de los medios de comunicación, consideró que “lo que noto en el periodismo es lo autorreferencial. Le hablan a cámara esperando que los levanten de todos lados”, cuestionó.

“Todo el mundo necesita protagonismo. Lo que veo ahora en redes es el cholulismo en general con los periodistas políticos que le hablan a la cámara tipo minita de los '80″, planteó Moria Casán, mientras que Galmarini remarcó que “hay que tener cuidado, es un momento bravo. Hay que tener cuidado con lo que se dice”.

Tras escuchar atenta la posición de cada uno de los invitados, Mirtha Legrand respaldó los dichos de Moria y sostuvo que la situación debe cambiar. “El odio tiene que desaparecer, no se puede vivir así”, afirmó la diva de la televisión.

“Pensé que no volvía más”, dijo Mirtha

La diva de los almuerzos - en su versión de veladas nocturnas - se mostró a flor de piel en su regreso y mencionó los motivos que la llevaron a pararse una vez más, como hace 54 años, al frente del histórico ciclo. “Querían que La Chiqui vuelva, y acá estoy. Tanto lo pidieron, y la Chiqui volvió”, expresó con gestos de felicidad. Ni bien se sentó en su tradicional escritorio, Mirtha saludó a Nelly Trenti, su histórica locutora, fallecida hace pocos días: “Me acompañó con una voz preciosa; 'Con ustedes, la señora Mirtha Legrand'”, la citó, antes de presentar un video en homenaje a su compañera. “Divina Nelly, nunca la olvidaré”, recordó visiblemente emocionada.

Mirtha contó que volver a trabajar, además de ser la pasión a la que se brindó toda su vida, fue una recomendación médica. “Trabaje” fue la respuesta de su neurólogo, según confió hace algún tiempo. En la noche de su regreso contó: “Pensé que no volvía más. Me costó reponerme, me pasaba todo el día leyendo y me dijeron que huya de la cama”.

La noche de Mirtha comenzó a las 21.30 y luego de la característica cortina, apareció la diva, emocionada, por la puerta principal.