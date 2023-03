El emotivo y halagador posteo de Cris Morena para Lali tras su recital en Vélez

Lali Espósito culminó su exitoso Disciplina Tour con un un electrizante concierto pletórico de electropop urbano en la cancha de Vélez Sarsfield y se convirtió en la primera mujer en agotar entradas en ese estadio. La gira de la popstar local que comenzó en junio de 2022 en el Luna Park y que la llevó por varios puntos de Argentina y países de Latinoamérica, Europa y Asia, finalizó en la noche del sábado con un estadio José Amalfitani con entradas agotadas por una entusiasta y joven concurrencia de fans de la cantante, en su mayoría adolescente y femenina, especialmente ataviada para la ocasión, tal como Lali suele promover.

La artista recibió la presencia de figuras destacadas del espectáculo nacional como Marcelo Tinelli, Peter Lanzani, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, entre otros. Su mentora, Cris Morena, se hizo presente y no dudó en hablar de lo que siente por ella en la previa del gran show. “Lali tenía un alma y un ser, ella aparecía y todo se borraba, ese ángel maravilloso que sigue teniendo. Lali es verdaderamente única. Me dan ganas de llorar de pensarla”, destacó visiblemente emocionada, con la calidez que la caracteriza.

Tras el recital, la empresaria y productora le dedicó en su cuenta de Instagram un emotivo y halagador mensaje que acompañó con un video donde mostró algunos de los momentos que vivió en la noche del sábado. “Yo creo que todos somos únicos, irrepetibles y maravillosos… la verdad que si. Pero Lali es de verdad ÚNICA” (SIC), escribió Cris. “Gracias @lalioficial por la noche que nos hiciste vivir a todos ayer… te quiero y admiro muchísimo”, completó.

La publicación de Cris Morena

Lali Espósito nació en 10 de octubre de 1991 en Buenos Aires no paró desde su debut en Rincón de Luz, en 2003. Hizo gran cantidad de personajes inolvidables en las ficciones que llevaron el sello de la propia Cris Morena: Roberta en Floricienta (2004/05), Agustina Ross en Chiquititas sin fin (2006) y Marianela “Mar” Rinaldi en Casi Ángeles (2007 a 2010). Además de interpretar las bandas sonoras de esas series y actuar en los musicales de esos programas, también hizo mucha más televisión, series web, teatro y cine. Cuando empezó su carrera musical, su magia se extendió al mundo entero.

Fue una de las integrantes de Teen Angels, la banda de la serie Casi Ángeles, entre 2007 y 2012. Junto con Peter Lanzani, la China Suárez (después Rocío Igarzabal), Nicolás Riera y Gastón Dalmau recorrieron la Argentina, Latinoamérica, España e Israel. Su debut solista fue hace diez años, con su pegadizo sencillo A bailar, y en 2014 salieron el segundo Asesina y su primer disco solista A bailar. Después del éxito de Esperanza mía, la serie que protagonizó con Mariano Martínez, hizo también el disco de la banda sonora.

Lali Espósito se lució en el estadio de Vélez (Crédito: RS Fotos)

Durante su show en Vélez, Lali Espósito no dejó de agradecer la devoción y el cariño de la gente en una noche tan especial. Por eso, previo a cerrar el show con Laligera y Boomerang dijo: “Cuando empezamos con el 'Disciplina Tour' en el Luna Park de verdad no imaginé que en menos de un año íbamos a estar acá, es un sueño más que he cumplido, una locura total, estoy profundamente emocionada y agradecida. Realmente hoy me acordé mucho de esa niña que jugaba a bailar y cantar frente a l espejo, como juego favorito en la vida. Y que era una niña ligera y alegre y que nunca se quedó con que es un sueño no era para ella. A veces la hostilidad del mundo y las circunstancias nos hacen creer que no es posible, yo les aseguro que sí lo es. Muchas gracias por quererme como soy. De corazón espero que hayan pasado una noche increíble”.