El fogoso beso de Julieta y Daniela que levantó la temperatura en la fiesta de Gran Hermano

Como todos los viernes, los participantes de Gran Hermano armaron una fiesta, en la que le mayor bien escaso fue otra vez la cerveza, aunque Julieta y Daniela se las arreglaron para conseguir la de los demás participantes y se dieron un beso que tomó por sorpresa a Robertito Funes Ugarte.

El conductor de La noche de los ex, estaba haciendo hincapié en que la fiesta se hace en la previa del decisivo partido de la Selección Argentina cuando se quedó helado ante el apasionado beso que se estaban dando Julieta y Daniela bajo los efectos del alcohol.

“¡Ey! ¡Uhhh! ¿Un beso entre Julieta y Daniela?”, dijo Roberto, todavía shockeado por lo desinhibido de la que desde hace unos días es la pareja oficial de Thiago Medina en la casa. “¡Perdón! ¡Por favor! ¡Momento, momento!”, dijo el conductor, y pidió la repetición, sin saber lo que se vendría después.

JULIETA Y DANIELA SE TRANSFORMARON EN EL ALMA DE LA FIESTA DE GRAN HERMANO

“¿Ustedes vieron lo que yo vi? No es que me asombre, ¿no?, pero…”, insistió Robertito ante los ex Gran Hermano que se acercaron al estudio. “Vamos otra vez a la casa para ver este beso entre Pestañela y Disney”, pidió el conductor, a sabiendas que las dos participantes iban por más.

Y no se equivocó porque, en los minutos siguientes, Julieta y Daniela se dedicaron a robar cerveza de la heladera, y a pedirle a los demás participantes, como Agustín, que tuvo que sufrir en carne propia su insistencia.

“¿Agus me das un poquito? ¡Un poquito!”, pidió Julieta, mientras “Frodo” se negaba y preguntaba qué recibía él a cambio de su generosidad. Daniela optó por otra estrategia y fue directa con él: “Escuchame, ¿qué querés?”, le dijo, antes “perrear” con su amiga delante del participante para convencerlo.