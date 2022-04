El romántico mensaje que Wanda Nara le dedicó a Mauro Icardi en las redes sociales

Wanda Nara y Mauro Icardi tienen más de una razón para festejar. Felices por la consagración del Paris Saint Germain, a pesar de que el argentino jugó poco minutos, también celebran que la crisis ya quedó atrás. Y la modelo y empresaria le dedicó un mensaje muy romántico al futbolista a través de su cuenta de Instagram.

"Quiero que la vida solo te devuelva un poquito del amor, el cuidado y de todo lo que me das. Quizá no soy la mejor mujer del mundo, pero de lo que podés estar seguro es que soy quien muere de felicidad en cada logro tuyo o tristeza cuando las cosas no van bien", comienza el posteo acompañado de una foto de los dos.

"Son etapas, son rachas, es la vida...Pero en las malas me quedé, las buenas las disfrutamos y ojalá la vida nos siga regalando todo tipo de momentos que nos hagan crecer juntos. Te amo", cerró.

Las palabras de Wanda no solo significaron un mensaje de aliento para su marido, sino también un gesto para los que se preguntan cómo está la pareja después del affaire con Eugenia "La China" Suárez.