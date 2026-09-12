Escándalo: Tini Stoessel le habría sido infiel a Rodrigo De Paul con un mediático cantante

Un nuevo capítulo se suma a la intensa seguidilla de rumores que rodea a algunas de las figuras más populares de la música argentina. Esta vez, Tini Stoessel y Tiago PZK quedaron involucrados en una inesperada versión que también tiene como protagonista a Rodrigo de Paul, actual pareja de la cantante.

La información comenzó a generar repercusión mientras ambos atraviesan momentos de fuerte exposición mediática. Por un lado, Tini enfrenta un delicado conflicto judicial que involucra a su papá, Alejandro Stoessel. Por el otro, Tiago quedó en el centro de las miradas a partir de su supuesto romance con La Joaqui, en medio de las repercusiones por su reciente separación de Luck Ra.

Fernanda Iglesias lanzó una inesperada revelación durante su programa de streaming en LOVE/ST. La periodista habló de un supuesto affaire entre los cantantes durante la grabación de El último beso, la canción que compartieron en 2022.

Según relató, la cercanía entre ambos habría traspasado las escenas pautadas para el videoclip y se habría producido incluso cuando las cámaras no estaban grabando. El dato tomó especial relevancia porque "ella estaba de novia con De Paul y se besaba con este chico, pero no para las cámaras ".

"¿Vieron que uno dice 'che, pero parece que se están besando en serio'? Pues sí, se besaban en serio. Y una persona que estaba ahí, que es de mi confianza y que le creo, me dijo que tuvieron que grabar 150.000 veces porque chapaban a lo loco ", disparó.

A partir de su relato, Iglesias también cuestionó la idea de que los besos entre artistas durante una producción sean siempre parte de una ficción y planteó que puede existir una atracción real detrás de esas escenas. "Basta de esta mentira de que los actores y los cantantes se besan de mentira", lanzó Fernanda.

Luego, la periodista se mostró comprensiva ante la posibilidad de que la química entre ambos hubiera excedido el guion y explicó por qué considera que una situación así podría darse entre dos personas jóvenes que comparten una producción: "Yo los entiendo. Son dos chicos jóvenes que están buenos, que se tienen que dar un beso. Y vos decís: 'Bueno, sí, me quedo un ratito más con este chico'".

La versión salió a la luz varios años después de aquella colaboración y reavivó la atención sobre el vínculo que tenían los cantantes en ese momento. De acuerdo con lo relatado por Iglesias, el supuesto acercamiento habría ocurrido mientras Tini mantenía su relación con De Paul, aunque ninguno de los protagonistas confirmó hasta el momento que haya existido un romance entre ellos.