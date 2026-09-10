Maluma y Shakira vuelven a unir sus voces: "Nos fuimos mundial"

Shakira y Maluma volvieron a compartir protagonismo para anunciar una nueva colaboración musical. Los dos artistas colombianos publicaron una imagen conjunta en redes sociales que funciona como adelanto del próximo sencillo y que, por su estética, transmite un marcado estilo latino y fogoso.

La publicación fue realizada en el perfil de Juan Luis, nombre de Maluma, y estuvo acompañada por tres elementos que rápidamente concentraron la atención de sus seguidores: la palabra "Agua", la fecha 17 de septiembre de 2026 y la frase "Nos fuimos mundial".

El anuncio llegó mientras las carreras de ambos cantantes atraviesan un momento de gran actividad. La expectativa generada alrededor de esta nueva producción se reflejó rápidamente en las redes sociales: en cuestión de algunas horas, la publicación alcanzó casi 750 mil reacciones.

La respuesta de los fanáticos dejó expuesta la ansiedad que existe por conocer el resultado de este nuevo trabajo en conjunto, realizado por dos artistas colombianos que ya cuentan con antecedentes compartidos y que ahora vuelven a encontrarse en una producción asociada a Fenix Entertainment.

"Agua", la palabra que acompaña al anuncio

La imagen elegida para presentar la colaboración constituye el principal adelanto del proyecto. Allí aparecen juntos Shakira y Maluma, en una composición que transmite la identidad latina y el carácter fogoso que se anticipa para el sencillo.

El anuncio quedó sintetizado en pocos elementos:

Título anunciado: "Agua".

"Agua". Fecha de estreno: 17 de septiembre de 2026.

17 de septiembre de 2026. Frase utilizada por Maluma: "Nos fuimos mundial".

"Nos fuimos mundial". Repercusión inicial: casi 750 mil reacciones en algunas horas.

casi 750 mil reacciones en algunas horas. Artistas: Shakira y Maluma.

Shakira y Maluma. Productora vinculada al trabajo: Fenix Entertainment.

La combinación de estos elementos permitió que la noticia se instalara rápidamente entre los seguidores de ambos intérpretes. La frase elegida por Maluma para acompañar la publicación también plantea el carácter internacional que el anuncio busca transmitir.

Un nuevo capítulo en una carrera marcada por grandes colaboraciones

El próximo estreno se incorpora a una trayectoria reciente de Maluma marcada por encuentros musicales con figuras de enorme reconocimiento internacional. El recorrido que acompaña esta nueva colaboración incluye nombres como Beyoncé, Madonna, The Weeknd, Jennifer Lopez, Shakira, Ricky Martin y Marc Anthony, entre otros.

Los estrenos del artista nacido en Medellín se suceden y, en cada caso mencionado, aparecen diferentes formatos de colaboración. El pasado 4 de septiembre, Maluma se sumó al último trabajo de Beyoncé, en el marco del álbum "Cuerpo Tumbao (Get Me Bodied) feat. Maluma". La canción es presentada como una de las piezas centrales del aniversario número 20 de B'Day y cuenta, en esta oportunidad, con un sample de Celia Cruz.

Este lanzamiento antecede por pocos días al anuncio de su nueva producción con Shakira, reforzando la continuidad de una etapa en la que el cantante aparece asociado a diferentes figuras de la escena musical.

El antecedente con Madonna

La lista de colaboraciones internacionales de Maluma también incluye a Madonna. En 2019, el cantante colombiano fue elegido como compañero de ruta de la artista para el proyecto Madame X.

Juntos grabaron "Medellín", sencillo que abrió el álbum de la Reina del Pop y que llevó el nombre de la ciudad natal de Maluma a la conversación global. También trabajaron en "Soltera". La colaboración con Madonna representó otro de los encuentros que forman parte de la trayectoria internacional del artista colombiano, dentro de una sucesión de trabajos compartidos con grandes figuras.

De The Weeknd a Jennifer Lopez

Otro de los nombres destacados en este recorrido es The Weeknd. Maluma participó en el remix de "Hawái", una producción en la que el artista canadiense cantó en español por primera vez en un sencillo de esa magnitud.

La colaboración se sumó a una lista en la que también aparece Jennifer Lopez, con quien Maluma compartió tanto el estudio de grabación como la pantalla.

El trabajo conjunto incluyó las canciones "Pa' Ti" y "Lonely", además del debut de Maluma en Hollywood con la película "Marry Me". Estos proyectos muestran distintas formas de participación del artista colombiano en producciones compartidas con figuras internacionales, desde canciones hasta trabajos vinculados con el cine.

Shakira, una sociedad musical que vuelve a escena

La nueva colaboración adquiere una dimensión particular por el antecedente que une a Maluma con Shakira. Ambos ya construyeron juntos "Chantaje" y "Clandestino", dos trabajos señalados como fenómenos latinos.

Ahora, los dos artistas vuelven a encontrarse para una nueva producción que llevará el nombre "Agua" y que tiene como fecha anunciada el 17 de septiembre de 2026. El reencuentro musical llega acompañado de una fuerte reacción inicial del público. La publicación que anunció el proyecto alcanzó casi 750 mil reacciones en cuestión de algunas horas, una respuesta que refleja la expectativa de los fanáticos ante la posibilidad de volver a escuchar a ambos intérpretes juntos.

Una lista que sigue creciendo

El recorrido de colaboraciones mencionado en torno a Maluma se completa con otros nombres destacados de la música latina. Entre ellos aparece Ricky Martin, con quien trabajó en "Vente Pa' Ca", además de Marc Anthony y otros artistas.

En ese contexto, la próxima colaboración con Shakira se incorpora a una lista que incluye diferentes generaciones, estilos y figuras de la escena musical internacional.

La sucesión de proyectos también acompaña un momento de intensa actividad para el artista medellinense. Después de su participación en el trabajo de Beyoncé del 4 de septiembre, el calendario ya tiene una nueva fecha marcada: el 17 de septiembre, cuando está previsto el estreno de "Agua".

Por ahora, el anuncio está concentrado en la imagen compartida, el título, la fecha y el mensaje de Maluma: "Nos fuimos mundial". Mientras los seguidores esperan conocer el resultado de esta nueva alianza, Shakira y Maluma vuelven a colocar una colaboración entre ambos en el centro de la escena musical, retomando una sociedad que ya produjo "Chantaje" y "Clandestino" y que ahora suma un nuevo capítulo con "Agua".