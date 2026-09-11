Mirtha Legrand seguirá internada: qué más dice el parte médico

El Sanatorio Mater Dei volvió a emitir un parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada en esa institución desde el 7 de septiembre. Según informaron los profesionales a cargo de su seguimiento, la diva continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio que motivó su internación. El parte también destacó que mantiene una participación activa de su kinesiólogo durante el proceso de recuperación.

"Continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo", señalaron desde el centro de salud.

La actualización permitió conocer que la evolución de Legrand continúa siendo favorable, aunque su permanencia en el sanatorio se extenderá, al menos, hasta el lunes. La decisión responde a la determinación de los profesionales que están pendientes de su estado de mantenerla controlada.

Recibe a familiares y amigos

Otro de los datos incluidos en el nuevo parte médico es que Mirtha Legrand recibe amigos y familiares en su habitación durante su permanencia en el Sanatorio Mater Dei. La información da cuenta de que la diva mantiene contacto con personas de su entorno mientras continúa con su recuperación y bajo seguimiento profesional.

En cuanto a la evolución de su estado de salud, desde el sanatorio indicaron que habrá una nueva comunicación el lunes, cuando se brindará más información.

De esta manera, pese a la evolución favorable informada, por el momento no se concretará el alta médica y la conductora continuará internada y controlada durante los próximos días.

El alta que se había rumoreado para este jueves

La decisión de prolongar la internación se conoció luego de que este jueves circularan versiones acerca de un posible alta médica. Según esos rumores, Mirtha Legrand se encontraba en muy buen estado y había cumplido con el tratamiento de antibióticos, por lo que se especulaba con que podría abandonar el Sanatorio Mater Dei.

Sin embargo, los profesionales que están pendientes de su evolución resolvieron que la diva continúe controlada. Así, aunque el cuadro respiratorio presenta una evolución favorable y el tratamiento indicado había sido cumplido, el equipo médico decidió mantener la internación y continuar con el seguimiento de su estado.

El próximo parte, previsto para el lunes, permitirá conocer una nueva actualización sobre la evolución de Legrand.

Qué había mostrado la tomografía

La evolución de la salud de Mirtha Legrand también había sido seguida a partir de los estudios realizados durante su internación. Un día después de que la diva ingresara al Sanatorio Mater Dei con diagnóstico de bronquitis, se conoció el resultado de la tomografía que le habían realizado.

Este martes, durante la emisión de La mañana con Moria, por eltrece, la periodista Mercedes Ninci leyó el informe correspondiente al estudio.

El texto de la tomografía consignó: "Signos de reagudización de patología inflamatoria infecciosa crónica de la vía aérea de predominio bibasal. Hernia hiatal mixta con repercusión ventilatoria basal izquierda. Nódulo pulmonar de 14 milímetros, el lóbulo superior derecho de característica previamente descritas compatible con hamartoma".

El informe incorporó distintos hallazgos vinculados con el cuadro respiratorio y otros elementos observados en el estudio, entre ellos una hernia hiatal mixta con repercusión ventilatoria basal izquierda y un nódulo pulmonar de 14 milímetros en el lóbulo superior derecho, descripto como compatible con hamartoma.

Sin cambios significativos respecto del estudio de abril

El informe de la tomografía también estableció una comparación con un estudio anterior realizado el 13 de abril de este año. En ese sentido, el documento concluyó: "Sin cambios significativos en el resto de los hallazgos respecto de la tomografía computada que le realizaron el 13 de abril de este año".

El dato forma parte de la información difundida sobre los estudios realizados durante la internación de la diva y permite establecer que, en el resto de los hallazgos señalados en el informe, no se registraron cambios significativos respecto de aquella tomografía computada.