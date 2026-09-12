Preocupación por Soledad Silveyra: cómo sigue de salud tras seis días de internación

Solita Silveyra sigue internada tras la caída que sufrió días atrás, según contó el periodista Daniel Ambrosini a través de su cuenta de X. El comunicador brindó un nuevo parte sobre el estado de salud de la actriz y remarcó que, si bien su cuadro clínico se mantiene sin grandes cambios, atraviesa el proceso con mejor semblante anímico.

"Sigue igual pero de mucho mejor ánimo", escribió Dani Ambrosini, quien también recordó el diagnóstico que motivó la internación: Solita Silveyra sufrió una fisura de pelvis a raíz de la caída.

Sobre el tratamiento a seguir, el periodista precisó que la actriz no deberá pasar por el quirófano, aunque sí tendrá que cumplir con un extenso período de reposo para su recuperación.

"Que no será necesario operarla pero sí deberá hacer un reposo largo. Vamos Solita querida", cerró Ambrosini en su mensaje, que generó rápidamente repercusión entre los seguidores de la actriz.

¿Quién acompaña a Soledad Silveyra en su internación?

Según trascendió, Soledad Silveyra no está sola en este momento: sus hijos permanecen junto a ella durante la internación, acompañándola de cerca en este proceso de recuperación.

El acompañamiento familiar se da mientras la actriz cumple con el reposo indicado por los médicos tras la fisura de pelvis, en momentos en los que, según el último parte, su ánimo mejoró notablemente pese a que el cuadro clínico se mantiene sin grandes cambios.