La dolorosa decisión de Cande Vetrano tras descubrir la infidelidad de Andrés Gil y Gime Accardi

El escándalo que durante meses circuló como un fuerte rumor finalmente quedó expuesto y volvió a sacudir al mundo del espectáculo. A más de un año de la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez, se conoció qué ocurrió puertas adentro con Cande Vetrano, quien quedó en el centro de una situación inesperada al descubrir la supuesta infidelidad de su pareja Andrés Gil con la entonces mujer del protagonista de la versión teatral argentina de Rocky.

La historia comenzó a tomar fuerza durante el segundo semestre de 2025, poco tiempo después de que Gimena Accardi y Nico Vázquez anunciaran públicamente su separación en julio de aquel año. Desde entonces, en redes sociales empezaron a circular versiones que vinculaban a la actriz con Andrés Gil, en ese momento su compañero de elenco y pareja de Cande Vetrano.

Pero lo cierto es que ahora aquella versión, que durante tanto tiempo permaneció rodeada de especulaciones, tuvo una confirmación inesperada. Ángel de Brito habló del tema en LAM (América TV) y fue contundente al referirse al vínculo entre los actores.

"El vínculo existió", afirmó el conductor durante la emisión del miércoles por la noche. La revelación se produjo después de que Mery del Cerro explicara por qué Gimena Accardi no había participado de la despedida de soltera de Lali Espósito.

La ausencia de Accardi había generado sorpresa porque, hasta poco más de un año atrás, formaba parte del grupo de amigas de Lali y solía estar presente en sus distintos encuentros y celebraciones. En medio de aquel conflicto, el círculo cercano a la cantante habría tomado partido y acompañado a Cande Vetrano, quien atravesaba un momento especialmente sensible.

Por aquel entonces, Cande acababa de convertirse en mamá de Pino y tuvo que afrontar una situación que, según se relató en el ciclo de América TV, la puso frente a una difícil decisión personal.

El encargado de aportar detalles fue Pepe Ochoa, quien aseguró que el vínculo secreto entre Gimena Accardi y Andrés Gil se habría prolongado durante "un tiempo prudencial". Ambos compartían giras y camarines como protagonistas de la obra teatral dirigida por Nico Vázquez.

En ese contexto, también se marcó una diferencia entre las dos parejas. Mientras se señaló que la relación entre Gimena y Nico "venía muy mal" desde hacía tiempo, el escenario entre Cande Vetrano y Andrés Gil era completamente diferente, especialmente porque acababan de ser padres.

"Andrés y Gime tenían un vínculo de infidelidad, estando Cande en el medio, y su hijo recién nacido. Cande elige perdonarlo", reveló Pepe Ochoa, exponiendo así la decisión que tomó la actriz luego de enterarse de lo sucedido.

Tras escuchar la explicación, Ángel de Brito cerró el tema con una contundente frase que resumió cómo continuó la historia entre los protagonistas: "Después cada uno arregló sus cosas".