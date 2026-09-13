"Está haciendo lío": las divertidas revelaciones de Juana Viale sobre la internación de Mirtha

Juana Viale regresó para ponerse nuevamente al frente de La Noche de Mirtha y, durante los primeros minutos del programa, se refirió a la situación de su abuela, Mirtha Legrand, quien permanece internada mientras continúa con su recuperación.

La presencia de Viale al frente del ciclo respondió precisamente a ese proceso médico que todavía atraviesa la histórica conductora. Antes de avanzar con el programa, Juana decidió detenerse para responder la pregunta que se hacían los espectadores: cómo se encontraba Mirtha y por qué nuevamente era ella quien estaba a cargo de la conducción.

Con su habitual carisma y simpatía, la conductora buscó transmitir tranquilidad y destacó que la evolución de la diva es muy positiva. Su mensaje estuvo marcado por el cariño familiar, pero también por el tono distendido que caracteriza a Juana cuando habla de su abuela.

"Mi abuelita sigue en la clínica, pero poniéndose de mil maravillas", expresó Viale durante la apertura del programa. La frase permitió llevar al público una referencia directa sobre la evolución de Mirtha y, al mismo tiempo, reflejó el vínculo afectivo entre ambas.

El humor de Juana para describir a "La Chiqui"

La situación de internación no impidió que Juana recurriera al humor para describir la personalidad de su abuela. En particular, hizo referencia a las dificultades que tienen los profesionales de la salud para conseguir que Mirtha permanezca en reposo.

La conductora presentó a "La Chiqui" como una mujer incansable, con enormes ganas de retomar su rutina y volver a estar presente en distintos acontecimientos. "Hay que retenerla a la señora, porque ustedes saben cómo es. La señora es eventera, ya estaría en todos lados", comentó Juana entre risas.

La ocurrencia permitió mostrar otra faceta de la recuperación de Mirtha: las ganas de volver a su actividad cotidiana parecen estar muy presentes, al punto de que Juana utilizó precisamente esa característica de su abuela para describir, con humor, la situación que atraviesa durante la internación.

La referencia a que "ya estaría en todos lados" funcionó como una manera afectuosa de retratar el espíritu activo de la conductora y su deseo de recuperar cuanto antes su rutina.

Un mensaje directo para Mirtha

Durante su presentación, Juana también aprovechó el contacto con la audiencia para enviarle un cálido saludo a Mirtha.

La conductora sabía que su abuela estaba siguiendo la transmisión en directo desde su habitación, por lo que decidió dirigirse directamente hacia ella a través de las cámaras. El momento tuvo así un componente especialmente familiar. Mientras asumía nuevamente la conducción del programa, Juana utilizó ese espacio para hacerle llegar públicamente su afecto y acompañamiento a la diva durante el proceso de recuperación.

La escena combinó la responsabilidad de Viale como conductora con la cercanía propia del vínculo entre nieta y abuela. Su mensaje también estuvo acompañado por la tranquilidad que había buscado transmitir desde el comienzo del programa respecto de la evolución médica.

El parte médico del Sanatorio Mater Dei

Las declaraciones de Juana Viale coincidieron con la información oficial difundida por el Sanatorio Mater Dei en su último parte médico.

La institución confirmó que Mirtha Legrand evoluciona favorablemente de su cuadro respiratorio, mientras continúa asistida por su kinesiólogo. El parte también señaló otros aspectos de su estado durante la internación: la diva permanece atenta a sus asuntos personales y profundamente agradecida por el constante afecto que recibe de la gente.

De esta manera, las palabras de Juana y la información brindada oficialmente por el centro médico coincidieron en transmitir una evolución favorable.

La vuelta de Juana y la espera por Mirtha

El regreso de Juana Viale a La Noche de Mirtha se produjo, entonces, mientras Mirtha continúa recuperándose y bajo atención médica.

La conductora asumió nuevamente el lugar de su abuela y, desde los primeros minutos del ciclo, decidió poner el foco en una cuestión que inevitablemente estaba presente entre los espectadores: la salud de la histórica figura de la televisión. Lejos de transmitir preocupación, Juana eligió un mensaje de tranquilidad, afecto y humor. Confirmó que Mirtha continúa internada, pero destacó que se encuentra evolucionando "de mil maravillas". Al mismo tiempo, apeló a una característica conocida dentro de la propia historia familiar para describir las ganas de la diva de abandonar cuanto antes el reposo.

La frase sobre que "ya estaría en todos lados" condensó ese tono distendido con el que Viale habló de la recuperación de su abuela. La referencia también permitió mostrar que, pese a continuar internada, Mirtha permanece atenta a sus asuntos personales y sigue la transmisión de su programa desde su habitación.

Mientras tanto, el parte del Sanatorio Mater Dei aportó el respaldo oficial a ese mensaje: la evolución de Mirtha frente a su cuadro respiratorio es favorable y continúa recibiendo asistencia de su kinesiólogo.

Así, entre la información médica y las palabras de Juana, el regreso de la conductora al programa estuvo atravesado por una noticia central: Mirtha Legrand continúa recuperándose, acompañada por la atención médica, por su familia y por el afecto permanente de la gente.