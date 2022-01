Falleció a los 52 años el músico Flavio Etcheto, amigo y colaborador de Gustavo Cerati

El músico y compositor Flavio Etcheto murió a los 52 años en Mar del Plata a causa de un cáncer que lo aquejaba desde hace tiempo. Fue uno de los grandes pioneros de la música electrónica en Argentina y es reconocido por haber compartido proyectos junto a su amigo Gustavo Cerati, Soda Stereo y Daniel Melero, entre otros.

Nacido en Buenos Aires en 1969 bajo el nombre completo de Flavio Lucio Máximo Fernández Etcheto, el artista también cultivó la ilustración de cuentos infantiles -labor que asumió firmando como Lucio Fernández-.

Tenía la particularidad de cambiar de apodos para su distintos trabajos. Algunos de los mismos fueron Flav, Flavius, Isla de los estados, Trineo, Ocio, Roken y Resonantes.

Etcheto tuvo activa y protagónica presencia en los discos solistas de Cerati, Bocanada y Siempre es Hoy, y también fue parte en Colores Santos.

La despedida a Flavio Etcheto en redes sociales

El tecladista Leandro Fresco compartió una foto del músico solo y otra de la banda donde escribió: “Amigo querido, sé que ahora mismo estás haciendo música junto a ya sabemos quién, lo que si es seguro, nos volveremos a ver, gracias por todo Fla”?. “Mis condolencias a tu familia. Descansa en paz”, concluyó.

Leandro Fresco despidió en redes a Flavio Etcheto.

Benito Cerati también expresó su pesar por la muerte del amigo y colaborador de su papá. “Flavius, qué tristeza me da tu partida. Gracias por hacer de la mejor música que tenemos y por ser hermosa persona”, escribió en sus historias de Instagram.

Benito Cerati despidió a Flavio Etcheto.

En la misma línea, Lisa Cerati manifestó: “Tengo demasiados lindos recuerdos con vos. Espero que te reencuentres con mi padre y hagan música aún más increíble para no humanos. Estén donde estén”.

Lisa Cerati despidió a Flavio Etcheto en redes.

Flavio Etcheto sobre su relación con Gustavo Cerati: amistad, pasión por la música y aprendizajes compartidos

En 2019 en una entrevista con La Viola, el músico contó que aprendió muchísimo con Cerati. “Me enseñó a cómo pararme en un escenario, cómo se diseña una gira, cuánta gente participa de la misma, cómo se graba un disco de primera línea, en definitiva, a estar atento a cada uno de estos procesos”, comentó.

Respecto a cómo fue la experiencia de componer con él, señaló: “Él tenía una buen relación con la tecnología y con la guitarra. (...) Podés partir desde diferentes lugares a la hora de componer. Yo agarraba un acorde de piano, se lo pasaba, y ahí nacía un tema. Su frase 'todo me sirve, nada se pierde. Yo lo transformo' me sirve mucho. No hay una técnica especial para la composición, se volvería algo aburrido y tedioso. Lo divertido es si escuchás el timbre y te gustó la nota te dispara algo”.