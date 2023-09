Falleció Vanessa Show, una de las primeras artistas trans del país

Este viernes por la tarde, la Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó la muerte de Vanessa Show a los 77 años.

La exvedette fue una de las primeras artistas trans y había participado en numerosos espectáculos musicales y de revista como Corrientes esquina Champs Elysees, Pourquoi pas?, Las gatas calientes en el tejado del Corrientes y La revista del tercer sexo.En el comunicado, la entidad informó: “Despedimos con profundo pesar a nuestra afiliada, la actriz y vedette Vanessa Show. Fue una de las primeras artistas trans de nuestro país, que alcanzó una gran popularidad y marcó el camino para futuras generaciones”.

Nació el 27 de septiembre en La Banda, Santiago del Estero. Comenzó su trayectoria artística como vedette a los 17 años en el Teatro Maipo, compartiendo el escenario con Nélida Roca y Nélida Lobato. Vanessa Show murió a los 72 años (Foto: Asociación Argentina de Actores y Actrices)

En cine, trabajó en la película Las píldoras con Darío Víttori y Susana Brunetti. Además realizó una exitosa gira internacional, presentándose en Francia, España, Alemania, Suiza e Italia.

Fue perseguida y amenazada durante los años ´70, debiendo exiliarse en Europa. En los años 90 regresó al país, realizando numerosas presentaciones televisivas. Protagonizó el cortometraje Diva de Juan De Francesco y escribió sus memorias en el libro Es verdad.

Desde la asociación informaron que no se realizará un velatorio ni ceremonia pública de despedida.

El día que Vanessa Show llegó a votar en bicicleta

En el marco de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del año 2021, Vanessa Show se hizo viral en las redes por su curiosa llegada al colegio en el que tenía que votar.

Crónica TV mostró que la vedette arribó a la escuela en bicicleta y mostró la imagen con un hilarante graph. “Vanessa Show llegó al cuarto oscuro en bicicleta”, escribieron. Vanessa Show y su hilarante llegada a la escuela donde tenía que votar en 2021 (Foto: captura Crónica TV)

En una entrevista con Intrusos (América), hace dos años, la artista recordó sus comienzos y lo difícil que fue entrar en el mundo del espectáculo. “Yo me hice sola. Fue en la época de la dictadura. Y no había boliches gay, ni café concert, ni nada”, dijo.

Conmovida, expresó: “Yo no pensaba ni ser travesti. Yo me miraba a los seis meses de estar ya con la Lobato (Nélida) en El Nacional y pensaba que era raro que yo estuviera bailando ahí. Cuando yo viajé por primera vez al Maipo vi a Juanita Martínez, y yo no quería ser ella, yo quería ser el bailarín”.