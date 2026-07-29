La Joaqui confirmó su separación de Luck Ra: "Está siendo un duelo difícil para ambos"

En medio de las distintas versiones que circulaban sobre el final de su relación con Luck Ra, La Joaqui decidió expresarse públicamente para aclarar la situación. La cantante, que se encuentra en Brasil, confirmó que ya no está en pareja con el músico y explicó algunos de los motivos que llevaron a la ruptura.

La confirmación llegó a través de un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, donde manifestó su intención de terminar con las especulaciones que se habían instalado en torno al vínculo.

En el mensaje, la artista escribió: "Queres comunicar, antes de que sigan las versiones erradas sobre los porqués, que nuestra relación llegó a su fin", dejando en claro que buscaba ofrecer su propia versión de los hechos antes de que continuaran circulando interpretaciones sobre las causas de la separación.

Una decisión tomada con respeto y agradecimiento

En el mismo comunicado, La Joaqui explicó que la decisión de poner fin a la relación fue asumida por ambos desde el respeto y el entendimiento. La cantante expresó: "Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobretodo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares".

Con esas palabras también respondió indirectamente a algunas de las versiones que habían comenzado a difundirse respecto de los motivos de la ruptura.

Posteriormente, la artista se refirió específicamente a los rumores que señalaban que el músico no quería mantener vínculo con sus hijas. Según explicó, Facundo siempre amó a sus hijas y ellas también a él, desmintiendo así las versiones que habían puesto en duda la relación entre el cantante y las niñas.

Los motivos de la separación

Tras aclarar ese punto, La Joaqui explicó cuál fue, según sus propias palabras, la razón que los llevó a tomar caminos diferentes.

En el comunicado sostuvo que la separación respondió a "deseos de un futuro y etapa distintas".

Además, agregó: "Por todo lo compartido durante este tiempo, nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar. Nos llevamos los mejores recuerdos y el aprendizaje que nos dejó esta etapa". De esta manera, la cantante describió el cierre de la relación como una decisión vinculada a proyectos y etapas diferentes para cada uno, remarcando el afecto y el agradecimiento por el tiempo compartido.

Un pedido de respeto y privacidad

Hacia el final del mensaje, La Joaqui también dedicó unas palabras a quienes acompañaron la relación desde que se hizo pública. La artista agradeció el apoyo recibido por parte de sus seguidores y, al mismo tiempo, solicitó comprensión frente al momento personal que ambos atraviesan.

En ese sentido expresó: "Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras cada uno continúa con sus proyectos personales. Está siendo un duelo difícil para ambos".

Esa última frase fue una de las que más repercusión generó dentro del comunicado, al reflejar el momento emocional que atraviesan tanto ella como Luck Ra luego de la decisión de poner fin a la relación.

Las versiones que habían comenzado a circular

Antes de la confirmación oficial, durante los últimos días habían surgido distintas versiones acerca de la separación de la pareja. Entre ellas, Pepe Ochoa había deslizado que el cantante cordobés buscaba un rumbo diferente para su vida.

Según sus declaraciones, "Él tiene un grupo con los traperos conocidos donde ella nunca más fue a ninguna juntada. Ese grupo salía a bailar, él hacía mucho asado y ella nunca más apareció".

Esas afirmaciones alimentaron las especulaciones sobre una posible crisis entre ambos, aunque recién con el comunicado de La Joaqui se confirmó oficialmente que la relación había llegado a su fin.

Una relación que se hizo pública en 2024

La historia entre La Joaqui y Luck Ra se conoció públicamente en julio de 2024.

Luego de varios rumores e indirectas, ambos decidieron confirmar el romance mediante la publicación de una fotografía juntos desde España, imagen con la que oficializaron una relación que desde entonces fue seguida de cerca por sus seguidores.

Ahora, tras el comunicado difundido por la cantante, ambos pusieron fin a las versiones que circulaban sobre el estado del vínculo. La confirmación llegó acompañada por un mensaje en el que remarcaron que la decisión fue tomada con respeto, entendimiento, cariño y agradecimiento, aclarando que la ruptura no estuvo relacionada con el desamor ni con cuestiones vinculadas a la familia, sino con "deseos de un futuro y etapa distintas", al tiempo que solicitaron respeto por la privacidad de ambos mientras continúan con sus respectivos proyectos personales y atraviesan este proceso que la propia artista definió como "un duelo difícil para ambos".