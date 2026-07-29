La Justicia le prohibió a Icardi salir del país en medio del conflicto con Wanda

El conflicto judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo con una resolución que impide al futbolista abandonar la Argentina. La medida fue dada a conocer este miércoles por Ana Rosenfeld, abogada de la empresaria, durante su participación en el programa La mañana con Moria, emitido por eltrece.

Según explicó la letrada, la decisión judicial responde a la negativa de Icardi de firmar la documentación necesaria para que sus hijas puedan obtener nuevos pasaportes y regresar a la Argentina. Las menores permanecen en Italia luego del robo de sus documentos ocurrido en la casa de Milán.

"Finalmente la Justicia se acaba de expedir prohibiéndole la salida del país hasta nueva orden", expresó Rosenfeld al informar sobre la resolución.

El documento judicial establece de manera expresa: "Resuelvo decretar la prohibición de salida de país de Mauro Emanuel Icardi, la que regirá mientras no medie orden judicial en contrario".

Todo por la firma de los pasaportes

De acuerdo con lo explicado por la representante legal de Wanda Nara, la restricción permanecerá vigente hasta que el futbolista firme la documentación requerida para que las niñas puedan contar nuevamente con sus pasaportes.

La situación se originó luego del robo de la documentación en la vivienda ubicada en Milán, circunstancia que dejó a las menores imposibilitadas de regresar al país mientras se tramitan los nuevos documentos.

La resolución conocida este miércoles dispone que la prohibición de salida de la Argentina se mantendrá "hasta tanto se acredite la suscripción del formulario por parte del progenitor", condición fijada por la Justicia para dejar sin efecto la medida.

La intimación previa y las sanciones previstas

La decisión judicial se conoció un día después de que trascendiera una intimación dirigida a Mauro Icardi para que completara y firmara los formularios necesarios para la emisión de los nuevos pasaportes.

En esa resolución previa se advertía que, en caso de persistir la negativa, podrían aplicarse dos consecuencias. Las medidas previstas eran:

La prohibición de salir de la Argentina.

Una multa de 200 millones de pesos.

Finalmente, la Justicia resolvió aplicar la restricción migratoria mientras no se cumpla con la firma de la documentación exigida.

La situación de las hijas de la pareja

Durante sus declaraciones, Ana Rosenfeld también se refirió a la situación de las niñas y aseguró que podrán regresar a la Argentina. "Las nenas van a volver a la Argentina", afirmó la abogada.

Al ampliar esa información, sostuvo que la Justicia italiana ya adoptó una definición para el caso de que Mauro Icardi continúe negándose a firmar. "La Justicia italiana ya determinó que si Mauro Icardi no firma, firma el juez italiano sustituyendo la firma de la persona que se está negando sin ningún tipo de razón", explicó Rosenfeld.

Las publicaciones de Wanda Nara

El conflicto volvió a tomar estado público después de que Wanda Nara responsabilizara directamente al futbolista por la imposibilidad de que sus hijas regresen al país. La empresaria sostuvo que Icardi se niega a firmar los nuevos pasaportes y publicó un mensaje en el que hizo referencia al inicio del ciclo escolar.

"Pensá en tus hijas que el 3 de agosto empiezan las clases y ya manifestaron la tristeza por tu negativa a darles lo que les robaron", escribió.

En el mismo descargo, Wanda agregó: "Es violento negarles su derecho de volver con su familia", al referirse a la situación que atraviesan las menores mientras esperan la emisión de la nueva documentación.

Además, el martes difundió otro texto, redactado en italiano, en el que volvió a cuestionar la actitud del futbolista.

En esa publicación expresó: "La única verdad es que un padre, deudor de la manutención, inscripto en el registro de padres incumplidores y con bienes embargados, ahora se niega a firmar los pasaportes de sus hijas, impidiéndoles viajar después del traumático robo sufrido en la casa de Galliate".

La resolución conocida este miércoles incorpora una nueva medida dentro del conflicto judicial que mantienen Wanda Nara y Mauro Icardi. La prohibición de salida del país permanecerá vigente mientras el futbolista no firme la documentación requerida o hasta que exista una nueva orden judicial que modifique lo dispuesto.