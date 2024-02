Furia explotó contra Licha en Gran Hermano: "No me callo nada"

Furia explotó contra Licha en Gran Hermano 2023 y se dijeron de todo luego de que él notara que ella se puso en complicidad con quienes entraron en el repechaje.

“Te recontra molesta que alguien se te pare de mano, porque acá todos te tienen miedo, pelotudo. Yo no le falté el respeto a nadie. A nadie”, le dijo Juliana Scaglione.

“Hermosas palabras. Sos una maleducada”, le contestó Navarro y la deportista siguió: “No soy ninguna maleducada. Sos un falso mentiroso. Metés palabras en la boca de los demás”.

“No me callo, flaco. No me callo nada y eso te rompe las pelotas. Se cree Dios y Santa Virgen, boludo. ¿Quién sos, boludo? Esta no es tu casa, es de todos loco”, expreso enojasísima.

QUIÉNES SON LOS ELIMINADOS DE LA CASA DE GRAN HERMANO HASTA EL DOMINGO 18 DE FEBRERO

El domingo 7 de enero se fue la casa más famosa del país Isabel Denegri por el 56,6 por ciento de los votos, mientras que en la anterior gala de eliminación se fue Wiliams López.

El segundo eliminado del reality fue Axel Klekaylo con el 54,3 % de los votos negativos y el primero en salir de la casa fue Hernán Ontivero, que sacó 52,6% de los votos.

Carla De Stefano se fue de la famosa casa por decisión propia y Catalina Gorostidi resultó eliminada en la quinta gala por el 63,9 por ciento de los votos. En la sexta gala Florencia Cabrera quedó afuera por un 56.8% de los votos.

El domingo 28 de enero dos nuevos participantes se fueron de Gran Hermano 2023, Denisse Belén González y Alan Simone, mientras que los demás fueron salvados por el público para continuar en juego.

La décima eliminada del certamen fue Sabrina, quien se quedó afuera del reality el domingo 4 de febrero con el 40,5 por ciento de los votos contra 34,3 de Manzana y el 25,2 de Agostina.

Lucía fue la más votada con el 47,7 por ciento de los llamados frente al 32,8 de Furia y el 19,5 de Lisandro en la gala del domingo 18 y el pasado 11 de febrero se fue con el 55,5 por ciento de Joel Ojeda.