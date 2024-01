Furia le pegó a Bautista y podría recibir una sanción de Gran Hermano

Desde su ingreso a la casa de Gran Hermano (Telefe), Juliana “Furia” Scaglione se vio envuelta en polémicas con otros “hermanitos”. Hace varias semanas, tuvo una fuerte discusión con Williams después de que ella le diera una palmada en la cara al joven. Ambos fueron sancionados y enviados a placa y aquella nominación le costó la permanencia en el reality al “Paisa”.

En esta oportunidad, las cámaras grabaron a la doble de riesgo y Bautista en la cocina. Ella se acercó a su compañero con la intención de contarle algo, pero el uruguayo no parecía interesado. Por eso, Furia le dio una piña en el brazo al tiempo que le gritó “¡Aaaay nene! No, entonces no sos mi amigo”.

Consciente de lo que acababa de hacer, se retractó de inmediato y rápidamente le dijo “Ay, te pegué bol...”, a lo que Bauti respondió afirmativamente y la señaló en broma como si le hiciera una advertencia. Furia se comenzó a reír a boca tapada y gritó jocosa “¡Eliminada!”.

Furia contó por qué se sintió traicionada por su hermana y tardó cinco años en perdonarla

“Furia” fue elegida por Federico “Manzana” Farías como una persona que “guarda un secreto” y la doble de riesgo debió mostrar su lado más sensible porque así lo proponía el juego. “Pienso que a mi compañera de a poquito la conocemos más... Siento que es una gran jugadora, gran estratega... Y siento que quizás tiene unos pares de secretos en su cabeza”, indicó el streamer tucumano.

Acto seguido, Juliana reveló que sus hermanos la traicionaron: “Pero por el hecho de que afuera, en la vida, tuve que aprender... conocí narcisistas, gente que me cag..., gente que me dejó en pelotas mal, incluso mis hermanos... Uh, es re fuerte”.

“Me acostumbré a bancármela sola, sé que puedo construir grandes cosas sola y no le tengo miedo a la soledad. Por eso creo que soy una gran estratega, porque me las banqué como una reina. Creo que tengo un poder enorme. Todos lo tenemos y tienen que descubrirlo”, añadió la profesora de gimnasia.

Juliana "Furia" Scaglione en Gran Hermano 2023 (Foto: captura de Telefe)

Por último, explicó como hizo para sortear los obstáculos que la vida le fue presentando: “También la vida me enseñó a no caerme. En los peores momentos no me caí. Mi cable a tierra fue entrenar. No me fui a fumar un porro o a drogarme, ni hacerme m..., me enganché con eso y fue lo mejor de mi vida”.

Además, en una charla que mantuvo en la pileta con Rosina, la participante contó cuál fue la traición que sufrió de su hermana Georgina, a quien tardó cinco años en perdonar. “Cuando yo salía con ella, ella a la vez, salía con mi hermana. Después, cuando yo me entero, habían pasado ocho meses de noviazgo”, dijo.