Furia le puso los puntos a Licha en GH y se dijeron de todo: "Te molesta que se te paren de manos"

La emisión de este miércoles de Gran Hermano (Telefe) comenzó muy picante. Al inicio del programa mostraron una discusión a los gritos entre Juliana "Furia" Scaglione y Lisandro "Licha" Navarro, cuyo motivo de pelea se desconoce.

"¿Algo más? Hermosas palabras", se lo escucha decir al asesor financiero a su compañera en el patio. "Suficiente. No soy falsa como vos", le contestó ella.

Él le retrucó: "Sos una maleducada. Yo nunca te falté el respeto. Sos una maleducada". "No, no soy ninguna maleducada ¿Sabés lo que pasa? Te recontra molesta que alguien se te pare de manos porque acá todos te tienen miedo, pelot...", lanzó picante la doble de riesgo.

"Yo no le falté el respeto acá a nadie ni me peleé con nadie, la única que busca...", llegó a decir Licha antes de ser interrumpido por Furia, quien disparó: "Sos un falso, mentiroso. Ponés palabras en la boca de los demás, le decís cosas a la gente que no son, a uno le decís una cosa, a otro le decís otra, ¿entendés? ¿Cómo no querés que me ponga así si me tenés las pelotas llenas? bolu...".

Enojado, Navarro le contestó: "Vos te inventás tu peliculita en tu cabeza". "¡No me callo, flaco! No me callo nada y eso te rompe las pelotas", llegó a decirle la actriz antes de que él vuelva para el interior de la casa.

La bronca de Furia contra Lisandro Navarro

Catalina intentó calmar a su amiga, pero ella siguió: "Me tiene cansada, yo se lo quería decir hace un montón de tiempo ¿Qué? ¿Me voy a callar la boca? Se cree Dios y Santa Virgen ¡No, dejame de joder! Este se cree no sé quién. Acá somos todos iguales. Tomatela, ¿quién sos? Esta no es tu casa, esta es la casa de todos".

"No como más una poron... que cocine este tipo, y no me vengan a llamar para comer, eh. Voy a comer lo que se me cante el cu... Hay comida para todos, me puedo cocinar sola. Hace dos meses vengo comiendo lo que a él se le canta cocinar, las pelotas, bolu..., basta", continuó.

Por último, cuestionó las actitudes de Lisandro: "Porque él está con cara de or... todos tenemos que estar con cara de or..., todo es así, chupame un huevo ¡ni en pedo! yo me voy a divertir, voy a disfrutar, porque me lo gané, loco".