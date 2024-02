GH 2023: Furia desafió a la producción con una letal advertencia: "A ver si me desbloquean"

Furia no ocultó su enojo con la producción de Gran Hermano (Telefe) y en las últimas horas hizo un picante descargo tras el enfrentamiento con Manzana. “Voy a no generar contenido por 48 horas así me desbloquean. Debo estar denegada por tirarle una hamburguesa a un gordito. Si me voy, me voy con la dignidad bien alta”, disparó claramente indignada.

El clip compartido por la cuenta de Twitter JateJodeh se viralizó rápidamente y cientos de usuarios opinaron al respecto. “Furia diciendo que no va a generar contenido por 48 horas ¿Adivinen quién entra por 48 horas hoy? Es una put... mastermind”, dijo una usuaria. “La amo. Si se va le juntamos la plata entre todos. Vos ya ganaste, reina”, sumó otra. “Pero aún así lo sigue generando jajaja, debería ponerse en modo huelga y volverse una Denisse por 48 horas”, opinó alguien más.

Por otro lado, algunos tuiteros señalaron que ella no era imprescindible para el funcionamiento del formato. “No sos más que gran hermano, nena. Si te vas, la casa sigue. Chau chau”, “No puede soportar no ser el centro de atención por más de una hora, mirá si va a aguantarse 48″ y “Desagradable” son algunos de los comentarios en contra de Furia que recolectó el video.

Por otro lado, el insólito motivo por el que Furia quiere abandonar la casa de Gran Hermano:

Después de la eliminación de Sabrina Cortez de Gran Hermano 2023 (Telefe), Juliana “Furia” Scaglione se mostró muy preocupada por su continuidad en el reality. Tras una profunda reflexión, la participante explicó por qué está en sus planes abandonar el juego, para evitar problemas futuros en su carrera profesional.

La participante se sentó en el sillón, muy angustiada por la salida de su compañera, y aprovechó para analizar su paso por el programa y la manera en la que los televidentes perciben sus polémicas actitudes. Es que, hace unos días, la participante volvió a quedar en el ojo de la tormenta después de tirarle a Manzana una hamburguesa en la cara, llevando a que sus enemigos dentro de la casa pidan por una expulsión.

En ese marco, y con cada vez menos apoyo por parte de sus compañeros, Furia admitió estar preocupada por las consecuencias que puede traer su participación en el reality. “Me voy a tener que ir de acá, porque voy a quedar expuesta como una violenta y no voy a poder conseguir trabajo nunca más”, se sinceró, revelando sus planes de abandonar Gran Hermano 2023 y retomar su vida cotidiana.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar y mostraron su apoyo a la entrenadora. “Sos el alma del programa”, escribió un usuario, lamentando su posible salida. Por otro lado, muchos de sus fanáticos coincidieron en que debería renunciar al reality para que pueda relajarse. “Te tenés que ir, nadie merece tus lágrimas”, opinaron.