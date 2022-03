Ivana Icardi reveló los motivos de su separación de Hugo Sierra

A siete meses del nacimiento de su beba, Ivana Icardi anunció su separación del papá de su hija, Hugo Sierra, a través de un comunicado.

Tras haber informado que ya no está en pareja, la hermana de Mauro Icardi reflexionó públicamente sobre los motivos que la llevaron a dar un paso al costado.

A través de sus stories de Instagram, a Ivana le preguntaron por qué se separó y si existe la posibilidad de reconciliarse con el papá de su hija.

IVANA ICARDI DIO DETALLES SOBRE SU SEPARACIÓN DE HUGO SIERRA

"Yo creo que el no estar de acuerdo en casi nada... O sea, yo decía blanco y el negro. Él negro y yo blanco. Y... yo diría que eso", admitió Ivana sobre el motivo principal de la ruptura en diálogo con sus seguidores.

Y remarcó lo difícil que fue haber tomado esta decisión teniendo una beba de siete meses.

"Las separaciones no son fáciles y cuando hay niños pequeños es mucho peor", dijo haciendo hincapié en que su ex se fue de viaje por trabajo, pero que no tendría problema en convivir con él tras la separación hasta que logren acomodarse.