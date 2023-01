Julieta de Gran Hermano festejó su cumpleaños a pleno con una pool party

Este lunes, con motivo de su cumpleaños, Julieta Poggio fue agasajada por sus compañeros de Gran Hermano (Telefe) y tuvo la pool party de sus sueños.

Días atrás, la influencer había ido al confesionario a negociar su festejo. Big Brother la escuchó atentamente y le propuso un desafío: tenía que lograr que Ariel y Alfa bailaran juntos una coreografía. Ella cumplió con la misión y obtuvo su fiesta en la pileta, tal como la había pedido: con torta, licuados, globos, música y una corona de cumpleañera. La pool party de "Gran Hermano" cumplió con las expectativas que tenía Julieta. (Foto: Captura Telefe)

“Ay, qué lindo... ¡Gracias! ¡Gracias! Se pasaron. Me encanta”, exclamó emocionada mientras veía las decoraciones que la producción del ciclo había hecho en el patio de la casa para su festejo. De esta manera, los participantes disfrutaron de la fiesta, bailaron, cantaron, se bañaron en la pileta y tomaron sol. Julieta tuvo su pool party en "Gran Hermano" (Foto: Captura Telefe)

Alfa tuvo un tierno gesto con Julieta en el día de su cumpleaños

Alfa entabló una linda relación con Julieta, a quien trata como a una hija. Este lunes, sabiendo que era su cumpleaños y que es un día muy esperado por ella, el participante decidió sorprenderla desde temprano: le preparó el desayuno y se lo llevó a la cama.

“Ay, gracias, te pasaste”, le dijo la bailarina al verlo entrar con la bandeja. Enseguida lo abrazó y le dijo: “Alfa, te quiero mucho. Gracias”.

Así fue el peculiar pedido de Julieta Poggio a “Gran Hermano” para tener una pool party

Días atrás, Julieta Poggio fue al confesionario a negociar una fiesta con Gran Hermano (Telefe). “Big, ¿cómo estás? Quería venir a hacer negocios con vos”, comenzó diciendo.

Y argumentó: “Yo amo mi cumple y me encanta festejarlo, pero nunca hay gente porque están todos de vacaciones. Es muy frustrante. Siempre tuve la ilusión de hacer una pool party, pero nunca tengo invitados ni pileta. Y esta es la primera vez donde vivo en una casa con pileta, e invitados no me van a faltar porque van a estar obligados a venir”.

Dicho esto, le propuso hacer un arreglo a fin de que él le diera todo lo que ella quiere para su festejo. “Me imagino pomos de espuma, inflables, música... cachengue, por favor”, enumeró.