Julieta Poggio volvió a hacer comentarios polémicos sobre su perra: "Capaz que palmó"

La participante Julieta Poggio continúa con sus polémicos comentarios sobre su perra y esto generó el repudio por parte del público de Gran Hermano 2022. Incluso, la dejó al borde de la eliminación contra Ariel Ansaldo, por lo que deberá cambiar sus dichos si no quiere continuar empeorando su imagen.

Mientras los participantes del reality se encontraban almorzando, Julieta fue consultada por Marcos sobre el cariño por su perra y la integrante de la casa fue muy dura al respecto. "No la quiero, ¿está mal? No la quiero. Hay perros que los amo, y por ella no siento lo mismo. Ella tampoco nos quiere", definió.

Ante esto, Camila le aconsejó que la regale, por lo que Julieta remarcó: "¿Cómo la voy a regalar? Tiene como 14 años. Es ella, yo amo a los animales. Es ortiva, te juro. No viene, le queres hacer upa y se queda dura". Todo esto generó que el video se viralice en redes sociales, lo que activa una nueva campaña contra la participante.