La China Suárez respondió una pregunta y le mandó una indirecta a Mauro Icardi

La China Suárez invitó a sus seguidores a que le realicen preguntas a través de Instagram y respondió de todo sin tapujos. En una de sus historias, la actriz sorprendió al lanzar una peculiar frase que podría estar dedicada a Mauro Icardi.

“¿La fórmula para enamorarte?”, quiso saber uno de sus fanáticos y sin dudarlo la ex de Benjamín Vicuña respondió que la persona tiene que “nacer de Piscis”. De esa manera, la China abrió todo tipo de dudas ya que el futbolista es de ese signo zodiacal.

Lo cierto es que Suárez, al igual que Mauro Icardi, es pisciana. Por su parte, el futbolista nació un 19 de febrero, día en que -según el horóscopo- comienza este signo que tiene su finalización el 20 de marzo. La China Suárez sorprendió al responder cuál es la fórmula para enamorarla. (Foto: Instagram/sangrejaponesa).

Si bien el escándalo por el supuesto affaire del futbolista del Galatasaray con la actriz quedó atrás, esta no es la primera vez que ella se refiere a su signo zodiacal. En abril de este año, publicó otra llamativa frase que también se interpretó como una indirecta para el el esposo de Wanda Nara.

“Tu mirada de piscis me enamoró”, expresaba el graffiti que la actriz subió a su perfil de Instagram, cuya frase pertenece a Aaron Armeya. En ese momento, desde la cuenta de Gossipeame especularon con que se trataba de un mensaje para Icardi luego del escándalo por el Wandagate.

La foto de la China Suárez en topless que fue considerada una venganza hacia Rusherking

Esta semana, la China Suárez fue el blanco de las burlas luego de que Rusherking volviera a seguir a María Becerra en las redes sociales. Sin embargo, en su cuenta de Instagram no se mostró para nada afectada con la noticia y apareció más radiante que nunca: hasta se animó a hacer topless desde la habitación del hotel donde se aloja en Río de Janeiro.

La actriz viajó a Brasil invitada por Carolina Herrera y la está pasando muy bien en compañía de su estilista, Juanma Cativa, y su agente de prensa, que estuvieron con ella en los peores momentos y ahora disfrutan de verla radiante. La China Suárez hizo topless en las redes y recibió casi 300 mil likes. (Foto: instagram/sangrejaponesa)

María Eugenia recibió cientos de comentarios por su osada sesión de fotos en blanco y negro desde el suelo, al costado de la cama. “¿Sos dólar o euro? porque real no sos...”, “Sos la más hermosa del mundo”, “Reina total y absoluta”, “Wanda copiándola en 3,2,1″, “¿Cómo es posible tu belleza?”, “Llamen a los bomberos porque me prendo fuego”, “Vi las fotos y me morí”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.