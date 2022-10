La familia de Thiago Medina de "Gran Hermano" mostró la casa donde viven y contó su historia

La familia de Thiago Medina, el participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), todavía no puede creer lo que el joven está viviendo. Desde su humilde casa en el barrio de González Catán, mostraron la propiedad en la que convivían Thiago y sus nueve hermanos.

“Muchos días pasábamos hambre y frío”, contó su hermano menor entre lágrimas en una entrevista al móvil de LAM (América). Con la voz acongojada recordó que hacía apenas una semana Thiago y sus hermanos estaban juntando cartones por la calle y que en solo unos pocos días le cambió la vida. Thiago Agustín Medina es cartonero y entró a Gran Hermano 2022 (Foto: Movilpress)

Thiago, con 19 años, se convirtió en el participante favorito del público por su humildad y su carisma. El mismo reveló que tuvo que hacerse cargo de su familia cuando su mamá murió, hace 10 años. “Mi hermanita tenía seis días de vida cuando a mi mamá le agarró un ataque al corazón y nos dejó”, contó emocionada Brisa, su hermana melliza, desde la cocina del hogar que comparte con su familia.

Al contar cómo habían llegado al casting, la joven se emocionó: “Me anoté yo, y otra hermana, y quedó él que no quería. Él vino de jugar a la pelota y le insistimos y me dijo 'anotame, cargosa'. Lo extraño, somos muy unidos y es un gran ejemplo como hermano, estoy orgullosa de él, porque la pasamos todos juntos y un pibe de su edad no pensaría en los hermanos”.

“Me emociona que nos mencione siempre y justo ayer lo estaba extrañando”, agregó. Luego confesó que cada vez que ve el programa, llora. Además de Brisa, estaba la hermana mayor de Thiago, quien trabajó con él en el Mercado Central y destacó su voluntad: “Yo sé lo que es levantarse a las cuatro de la mañana, tener frío, hambre, volver empapada”. Mientras, desde atrás otros familiares gritaban “¡Aguante Thiago!”.

El papá del participante de Gran Hermano aprovechó la ocasión para demostrar la emoción que siente por la experiencia que está viviendo su hijo adentro del reality: “Ojalá le vaya bien porque se lo merece, es un buen pibe”.

Qué hará Thiago Medina si gana el premio de “Gran Hermano”

El premio del reality consiste en la suma de 15 millones de pesos y Thiago Medina se postula entre los 18 participantes como uno de los posibles ganadores. Al respecto, el joven comentó que, si llega a ganar, arreglará toda la casa para darle una vida más cómoda a sus hermanos. Thiago Medina, el participante favorito de Gran Hermano 2022 (Foto: Instagram / granhermanoar)

De sus nueve hermanos, hay cuatro que viven con sus parejas pero el resto habita en la misma precaria casa del conurbano bonaerense. Entre lágrimas, el joven les dijo a sus compañeros de juego: “Es una gran oportunidad, una nueva vida para mis hermanos: una casita linda me gustaría hacerles”.