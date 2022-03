Lali Espósito compartió una foto con Tini Stoessel que despertó la ilusión de sus fans

Lali Espósito sorprendió a sus seguidores y saludó a Tini Stoessel por su cumpleaños. En la imagen que subió a sus historias de Instagram, ambas aparecen abrazadas en un estudio de grabación y eso motivó el rumor de que van a colaborar muy pronto en una nueva canción. “Feliz cumple reina”, escribió la autora de “Boomerang”.

De esta manera, a pesar de que algunos en las redes sociales insisten en instalar una rivalidad entre dos de las referentes de la música pop en Latinoamérica, la jurada de La Voz Argentina (Telefe) demostró que siente un gran cariño y admiración hacia su colega.

Esta publicación aparece en un momento muy duro en la vida de Stoessel, ya que su padre se encuentra internado en terapia intensiva desde hace varios días. Por ese motivo, el posteo de Lali se interpretó como una forma de enviarle su apoyo.

Lali Espósito sorprendió a sus fans y subió una foto en la que aparece abrazada a Tini Stoessel. (Foto: Instagram / lalioficial)

No es la primera vez que la buena onda entre las artistas se hace pública. Invitada a No es tan tarde (Telefe), la ex Violetta adelantó en diciembre que tenía muchas ganas de concretar el “feat”. “Va a suceder, de verdad. Yo estoy segura de que va a pasar”, sostuvo en aquella oportunidad. Parece que esa reunión tan esperada ya empezó a gestarse.

Tini Stoessel cumple 25 y le dedicó un mensaje a su papá: “El mejor regalo sos vos”

Por motivo de su cumpleaños, Tini Stoessel compartió un posteo muy especial. La cantante subió una instantánea en la que aparece junto a su padre y se refirió al duro momento que está atravesando.

“El mejor regalo sos vos, pa, que estés acá con nosotros. Todavía nos quedan muchas cosas por vivir juntos. Te amo tanto, tanto, pero tanto”, describió Tini, que aparece acompañada por su mamá y su hermano.

El papá de Tini Stoessel se encuentra estable y ya comenzó con la rehabilitación

Después de varios días de preocupación por la salud de Alejandro Stoessel, que fue intervenido dos veces por un sangrado intestinal, se conoció que se encuentra mucho mejor.

En el último parte médico se informó que ya comenzó con la alimentación vía oral y la kinesiología de rehabilitación. “Está lúcido, con mejoría clínica progresiva”, agregaron.

Alejandro Stoessel y Tini son grandes compañeros. (Foto: Instagram @minastoessel)

Por último, en el documento firmado por la directora del Sanatorio de la Trinidad de Palermo apareció un mensaje dedicado a los fans de la cantante y a la prensa: “La familia agradece la solidaridad de la gente y la preocupación de los medios de comunicación”.