Llega "Mujeres" a las tardes de eltrece: "Tenemos la oportunidad de demostrar que podemos estar unidas"

Este 24 de agosto llega Mujeres a la pantalla de eltrece. Se trata de un programa de actualidad, que irá de lunes a viernes desde las 14.30, y que lo integran Teté Coustarot, Soledad Silveyra, Claudia Fontán, Roxy Vázquez y Jimena Grandinetti.

v Horas antes del debut del ciclo producido por Laflia, TN Show habló con Teté y con “Solita”, sobre el desafío de hacer televisión en tiempos de pandemia y del mensaje que intentarán dar desde el magazine.

"Lo que más me gustó de la propuesta es la posibilidad de hacer un programa coral, esto quiere decir que no hay una conductora sino que vamos a rotarnos todos los días pero a su vez estamos las cinco. Me parece que en este momento que estamos atravesando hay que hacer cosas codo a codo con todo el mundo y mostrando que hay que unirse. Hasta me parece un mensaje simbólico", aseguró Teté.

"Estamos en un momento muy especial, y lo que me gustaría transmitir es un enorme abrazo desde la tele para todos, un mensaje de ayuda y solidario", agregó.

Soledad, por su parte, indicó: "El título Mujeres me interesó muchísimo. Me gustaría que lleguemos a ser un buen equipo. Jamás busqué tener protagonismo porque lo que más me interesa del proyecto es que realmente seamos un equipo de mujeres que podemos pensar diferente, pero siempre con respeto”.

También hizo referencia al hecho de que todo el plantel del programa sea femenino y sostuvo: "Varios deben estar pendientes de que si hay cinco mujeres juntas es sinónimo de lío. Creo que tenemos una enorme oportunidad de dirigirnos a la familia en general, y en particular a las mujeres, y demostrar que podemos estar unidas y pendientes una de la otra, saber escuchar y sumar a la otra en algún tema, sin escándalos ni peleas".

Y completó: "Es una tarea en un momento en que la mujer está tan empoderada, y hay que demostrar que podemos, es el mayor desafío para mí".

Sobre esto Coustarot remarcó: “A mí me gusta trabajar con mujeres, lo he hecho mucho tiempo y tengo una experiencia buena. La idea es replicar lo que son las reuniones con amigas ya que por la cuarentena se perdió ese contacto diario. Espero que lo logremos. Nosotras vamos a estar cómo lo hacemos en la vida y ahí creo que se va a producir la identificación con la gente".

El programa, además de contar con la conducción de las cinco, también les da la oportunidad de abordar a cada una temas que les sean de su interés: "En mi caso tengo una predilección por mirar un poco para atrás, con efemérides y cosas que pasaron. También me interesa lo que viene, cómo será la pospandemia”, detalló Coustarot, mientras que "Solita" manifestó: “A mí me interesan las historias de vida, pero siempre vamos a hablar las cinco, no es que es un tema exclusivo para mi”.

Días antes del comienzo de Mujeres, las integrantes del equipo supieron que Roxy Vázquez dio positivo en coronavirus, por lo que deberá permanecer unos días aislada. Si bien la noticia fue "un golpazo", según describió Silveyra, era algo que ante la pandemia, podía pasar: “Nos hisoparon a todas y dimos negativo, ahora estamos pendientes a su evolución. Seguramente saldrá al aire desde su casa", concluyó Teté al hablar de la participación de la conductora los primeros días del programa.