Marcelo Italiano, ex Cebollitas, se sumó a las seis denuncias y afirmó que lo amenazaron para que no hablara

En medio de una nueva ola de denuncias por parte de algunos de los ex actores de “Cebollitas”, que en su momento eran menores de edad, Marcelo Italiano (quien encarnaba a Sammy) relató un gravísimo episodio durante las grabaciones de la tira juvenil.

El actor se sumó a las seis acusaciones realizadas por Juan Yacuzzi, Martín Miani, Iván Rossi, Matías Boquete, Mariana Rubio y Pedro Castagna.

En el piso de Intrusos, el actor detalló que todo se hacía a las apuradas, no había tiempo para nada. Así fue que él volvía de rodar una escena en exteriores, tuvo que ir corriendo al camarín a cambiarse y alguien le había escondido su ropa. Afortunadamente, la vestuarista lo ayudó y le consiguió un reemplazo. Él se cambió en el camino, por los pasillos, y entró a escena. Pero tenía muchísimas ganas de ir al baño y, como no lo dejaron ir, se hizo pis encima.

“Me terminé orinando encima en plena grabación de la escena”, reconoció Marcelo, avergonzado. Y continuó: “Un actor, que hacía de Don Víctor, se dio cuenta de que yo estaba muy mal, estaba manchado. Lo peor es que este actor gentilmente le dijo al productor que yo necesitaba ir al baño y no me dejaron. 'Seguí grabando, total el plano es de la cintura para arriba', me dijeron”.

En ese sentido, Italino remarcó: “Es súper vergonzoso, espero que sirva para que esto no vuelva suceder ni se dejen dominar por el apuro de nadie”. Asimismo, reveló que nunca había contado este suceso, ni siquiera a sus padres.

Cuando los panelistas de Intrusos indagaron sobre los autores de esos maltratos, y si siguen trabajando en televisión, el actor acotó: “Esos maltratadores siguen trabajando. No los nombro, si quisiera iría a la Justicia”.

Pero eso no fue todo. “Ayer recibí dos llamadas anónimas intimidatorias diciendo que me calle. La segunda vez me dijeron que no sea 'boludo', que se me iban a cerrar muchas puertas”, añadió Marcelo Italiano.