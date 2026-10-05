Mirtha Legrand: continúa avanzando con su rehabilitación kinesiológica

El Sanatorio Mater Dei volvió a difundir un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Mirtha Legrand, de 99 años, quien permanece internada en la institución en una habitación común.

De acuerdo con la información proporcionada por el equipo que atiende a la conductora, la evolución continúa siendo favorable. El comunicado señala que la diva "continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica", una indicación que da cuenta de la continuidad del proceso de recuperación que lleva adelante durante su internación.

El nuevo parte médico aporta así una actualización sobre la evolución de Mirtha Legrand y señala específicamente la continuidad de la rehabilitación kinesiológica. La información fue emitida por el propio Sanatorio Mater Dei, donde la conductora continúa bajo atención médica.

Además, desde la institución indicaron que, "de no mediar cambios", el próximo miércoles se difundirá un nuevo parte médico. De esta manera, el seguimiento sobre su estado de salud continuará mediante las comunicaciones oficiales del centro asistencial, que irá informando la evolución de la conductora durante su permanencia en el sanatorio.

El antecedente del último parte médico

La información difundida este martes se suma al último comunicado que se había conocido sobre la salud de Mirtha Legrand. El viernes anterior, el parte médico había señalado que la diva "está con seguimiento kinésico, nutricional y clínico". Aquella comunicación daba cuenta de un abordaje que contemplaba distintas áreas vinculadas con su recuperación y seguimiento durante la internación.

El nuevo parte incorpora ahora una referencia concreta al avance de la rehabilitación kinesiológica, al indicar que la paciente continúa progresando en ese proceso.

En este contexto, la evolución comunicada por el Sanatorio Mater Dei mantiene como eje la continuidad de los controles y de las distintas instancias de recuperación, mientras Mirtha Legrand permanece en una habitación común.

El ingreso al Sanatorio Mater Dei

Mirtha Legrand volvió a ingresar al Sanatorio Mater Dei el viernes 18 de septiembre, debido a la presentación de un cuadro compatible con neumopatía.

La utilización de este término requiere una aclaración, ya que neumopatía no identifica por sí mismo una enfermedad pulmonar específica ni significa necesariamente que una persona tenga neumonía. El concepto es utilizado en medicina para hacer referencia a las enfermedades que afectan a los pulmones. Por tratarse de una denominación amplia, puede abarcar distintas afecciones y no permite establecer por sí sola cuál es la patología concreta que presenta un paciente.

El término aparece definido en el diccionario de la Real Academia Española como "una enfermedad de los pulmones".

A su vez, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos señala entre algunas de las enfermedades pulmonares al asma, la EPOC, la fibrosis pulmonar y la neumonía, entre otras afecciones.

Qué implica el término neumopatía

La referencia a una neumopatía comprende, por lo tanto, un conjunto amplio de posibles enfermedades que pueden afectar el funcionamiento pulmonar. Esto significa que el término utilizado en el parte referido al ingreso de Mirtha Legrand no determina por sí mismo un diagnóstico específico.

Las causas de las distintas neumopatías pueden ser diversas. Algunas pueden estar vinculadas con infecciones, mientras que otras suelen aparecer como consecuencia de factores como el tabaquismo, la inhalación de determinadas sustancias o la exposición constante a diferentes contaminantes presentes en el ambiente.

La amplitud del concepto también se refleja en los síntomas, que no necesariamente son iguales en todos los pacientes. Al tratarse de un término que comprende distintas enfermedades y afecciones pulmonares, las manifestaciones dependen del problema concreto que presente cada persona.

Entre algunos de los síntomas que pueden aparecer en los cuadros respiratorios se encuentran:

Tos.

Dificultad para respirar.

Respiración acelerada.

Cansancio.

Estos síntomas forman parte de las manifestaciones posibles de distintos cuadros respiratorios, sin que su presencia permita por sí sola determinar una enfermedad específica.