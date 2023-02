Mirtha Legrand contó con quiénes festejará sus 96 años, y dejó un valioso consejo

En el día de su cumpleaños 96, Mirtha Legrand brindó una entrevista radial en la que anticipó quiénes serán algunos de los invitados que asistirán esta noche al festejo que se realizará en su casa. En ese contexto, reveló que una importante dirigente política rechazó la invitación que le extendió con motivo del evento y dejó un consejo para “las personas que tienen mucha edad”.

En diálogo con Reynaldo Sietecase por Radio Con Vos, la actriz y conductora habló sobre los motivos que la impulsan a seguir trabajando a su edad. “Se llama fervor, entusiasmo, pasión. En la pandemia la pasé muy mal, estuve más de 300 días encerrada”, sostuvo y agregó: “Además, me hace bien a mi físico, a mi mente, a mi cerebro. Me hace bien trabajar, me hace bien estar activa y le aconsejo a toda la gente y a las personas que tienen mucha edad que siempre hagan algo, que ocupen su cerebro, que es lo más importante”.

A continuación, recordó: “Días pasados fui al teatro y había más de 200 personas esperándome afuera , gritando: “¡Chiqui, Chiqui!”. Eso lo da la popularidad, la fama y el amor y el cariño que uno ha sembrado a lo largo de tantísimos años. Hacer lo que a uno le gusta hace bien. Si no, ¿qué voy a hacer? ¿Estar todo el día en la casa sin hacer nada? Así pienso, elaboro, leo, me compenetro con todo. Me gusta saber lo que pasa en mi país”.

En esa línea, Mirtha Legrand explicó que todos los días lee al menos dos diarios, ve televisión y escucha la radio. “Veo todo, todo me interesa. Más lo que se refiere a mí país, que me interesa muchísimo. Hay que estar informado, hay que saber”, expresó y bromeó: “Por ejemplo, si estoy en una reunión y cuento algo que leí y me interesó y alguna persona pregunta: “¿Qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? A esa la abandono, ¡no sabe nada!”.

Ávida por el conocimiento en general, “La Chiqui” afirmó no tener preferencia por ningún entrevistado a la hora de realizar su programa. “Viene una buena cantidad de gente y cada invitado que viene me interesa y le doy importancia; le pregunto por lo que está haciendo, dónde vive... Son cosas naturales mías, siempre fue así, desde jovencita. Me interesa el ser humano y me gusta saber”, aseveró. Aún así, sostuvo ante una consulta que no tiene interés en entrevistar a la vicepresidenta, Cristina Kirchner. “No la entrevistaría por el momento. Que no se enojen después, porque toman represalias ellos. Yo la tuve muchas veces a Cristina”, sentenció.

En ese marco y con miras a las elecciones que tendrán lugar en pocos meses, dijo tener una “preferencia electoral para este año”. “Tengo el voto pensado, pero no se lo voy a decir”, manifestó.

Cuando le preguntaron acerca de los festejos por su cumpleaños, a Mirtha Legrand le sonó el celular en plena entrevista y entonces recordó en tono irónico: “Mi hermana, el último cumpleaños, que creo que fue hace tres años, me dijo: 'Decidí no atender a nadie'. Pero imagínese usted que no me llamara nadie ¡Qué tristeza!, ¡me pondría a llorar!”.

Seguidamente, señaló que en el living de su casa trabajan varias personas “preparando las mesas para esta noche”. “Tengo como 40 personas esta noche, va a haber mucha gente en casa. Empecé con 10 y fui agregando gente... Tengo muchos amigos y familia también. Vienen todos, así que va a ser una noche gloriosa”, expresó y aclaró: “Yo he invitado a mis amigos a través de WhatsApp y les dije: 'Es sin regalo'”.

Con relación a la lista de invitados, confirmó que además de Adrián Suar y Pablo Codevila darán el presente “[Jorge] Lanata y la mujer, Elvita; Horacio Rodríguez Larreta con la mujer; Carlos Rotemberg con la mujer; mi médico; mi familia; Graciela Borges; Martín Cabrales, toda gente amiga”.

Y sobre el final de la entrevista reveló: “También la invité a “Lilita” Carrió y me dijo que se ha ido a Punta del Este, pero me parece que me mintió. Primero me dijo que sí y después me dijo: 'Me volví a Punta del Este, quiero tomar un té con usted a solas'. A lo mejor no quería estar con gente. Los políticos son raros, ¿vio? Siempre se esconden, mienten... Siempre tienen una vuelta”.