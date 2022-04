Mirtha Legrand y una frase lapidaria para quienes se burlan de su edad

Mirtha Legrand disfrutó de una gala del Teatro Colón y, como era de esperarse, se llenó de cámaras que esperaban a la diva. Luego de hablar de su futuro en la TV, le preguntaron por los comentarios desagradables que suelen haber en las redes sociales por su edad… ¡y mandó un mensaje contundente!

“¿Cómo toma cuando en las redes se hacen chistes sobre su edad?”, le preguntó el notero de LAM mientras la conductora avanzaba hacia la entrada del mítico teatro. Y la Chiqui no anduvo con vueltas.

“Nada, nada. Los tengo muy bien vividos”, aseguró, enfundada en un vestido con brillos, lentes y acompañada por sus asistentes. “Ojalá lleguen a mi edad tan bien como estoy yo”, lanzó, a quemarropa sobre los malintencionados comentarios que recibe por sus 95 años y más de 70 años de carrera en televisión, cine y radio.

También Mirtha se mostró entre molesta y sorprendida, mientras se apuraba para ingresar el teatro, cuando el cronista del ciclo de Ángel de Brito le preguntó por un viral reciente que la involucra.

Unos alumnos de una escuela de Entre Ríos hicieron la biografía del General San Martín como si fuera un perfil de Facebook y entre sus amigos de la red social pusieron a la conductora, además de a “Juanma” Belgrano o Simón Bolivar.

“No. No sé de qué me habla”, expresó, en el ciclo de Ángel de Brito, enojada mientras se marchaba de los micrófonos y las cámaras. ¡Así, no!