Mónica Gutiérrez a Jorge Rial: "Tiene una obsesión conmigo"

Mónica Gutiérrez brindo un móvil a LAM (El Trece), pero durante su charla con Ángel de Brito, Jorge Rial, enemigo público desde hace años de la periodista, le dedicó un tuit que la conductora no dudó en responder en vivo.

Mónica Gutiérrez se retiró de la pantalla de América en el 2019. Muchos rumores corrían sobre su salida del canal y uno fue por su relación con el ex conductor de Intrusos. Pero el tema parece no tener final, y el pasado 14 de Noviembre Jorge Rial volvió a apuntar contra la periodista en Twitter. “¿Se inundó algo que está @monigps en la tele?” posteó.

"Para aclarar, esto no tiene nada que ver con Rial, por las dudas. Probablemente no hay piel, pero eso es otra cosa. A mí me armaron varias campañitas los búnkeres de la grieta. Yo cubrí muchas inundaciones, pero una que cubrí en Luján en el interín entre las PASO y las elecciones generales en la candidatura de Scioli, tuvo un muy alto impacto porque yo le puse mucha emoción. Fui ahí porque tenía ganas de cubrir ese tema. No fui para intervenir a Scioli", comento la periodista en LAM.

Qué dijo Jorge Rial contra Mónica Gutiérrez

En medio de la charla, Ángel de Brito se refirió al tuit de Jorge Rial contra Gutiérrez. "Siempre te castiga. Ustedes tienen un cruce histórico que viene de América. Puso: '¿Se inundó algo que esta Mónica Gutiérrez en televisión?'", leyó el conductor de LAM al aire con la periodista escuchando.

Como respuesta, con calma, Mónica lanzó: “Está aburrido... Seguramente el sumario que tiene de temas está corto entonces vuelve recurrentemente a uno", comentó la ex conductora del noticiero de América. "Yo no tengo un contrapunto con él. Él tiene una obsesión conmigo probablemente o le sirvo para alimentar su timelines, no sé qué sé yo, podríamos armar un sumario con otros temas".

"He cubierto inundaciones desde mis veintipico de años porque soy litoraleña y vivía al lado del Paraná y sé de lo que se trata, pero por fuera de eso fui a cubrir eso porque era una inundación muy potente y cada tanto pedía salir a ver a lo que pasaba y estar entre la gente porque es la única manera de después contar la realidad", agregó al hecho de su trabajo cubriendo inundaciones.

"Si sos criado adentro de un estudio de televisión, maquillándote con la ropita, fuera del periodismo... Fui, lo cubrí, fue una cobertura de un altísimo voltaje emocional y ocurrió que en ese momento Daniel Scioli, que era candidato a la presidencia, no estaba en la Argentina. Era gobernador, entonces todos preguntaban dónde estaba, y aparentemente él estaba en Italia haciéndose un tratamiento por la prótesis del brazo".

Ángel de Brito le consultó sobre si las peleas que tenían reiteradas veces eran por ideas políticas o internas. “No, lo que pasa es que sobre eso se montó una campaña", respondió ella.