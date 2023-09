Pablo Alarcón criticó a Dady Brieva por sus dichos sobre la crisis económica

Aún resuenan los ecos de las declaraciones del humorista Dady Brieva en medio de una gira promocional por Uruguay, donde fue consultado por diversos temas entre los que se incluía la actualidad política de la Argentina. Así, quien ahora le respondió fue el actor Pablo Alarcón, quien fuera nuevamente centro de las noticias al conocerse que debido a su magro presente laboral, debe salir a las plazas a interpretar obras a la gorra.

“Agradezcan que nos va mal para que ustedes puedan vivir bien”, había dicho hace poco más de un mes el también actor y conductor en el programa Malos pensamientos de Orlando Petinatti, donde habló con ironía de aquellos que viajan para sacar beneficio de la situación económica de la Argentina.

En un tenso ida y vuelta con el conductor uruguayo, Brieva señaló: “Allá (por Argentina) te conocen porque está lleno de uruguayos, pero no van ni a la biblioteca, ¡qué cultural que es Buenos Aires! No entran en un puto teatro, van a la farmacia y se vienen…No muerdan el brazo a quién les da de comer”.

“¿A quién le tenemos que agradecer? A vos que dijiste 'Ojalá nos vaya mal'”, le respondió Petinatti. “Eso fue lo único que dije enojado, después lo demás es toda fake. ¿Y sabés por qué lo dije? Porque cuando fuimos a PH con Midachi, Miguel empezó a hablar de la corrupción y yo le había dicho que fuéramos para vender entradas y que no se meta en ese quilombo porque me iba a dejar como un boludo a mí”, le respondió el humorista.

En otro de los ciclos donde se hizo presente Brieva en el vecino país, Algo contigo, conducido por el periodista Luis Carballo, éste le expresó: “Está complicado allá (en relación a la Argentina)”, a lo que el argentino no dudó en decir: “Muy, ¿yo te dije que no estaba complicado?”. Tras ello, aseguró: “No me mueve la aguja a mí, ¿me entendés? Yo estoy bien”. Fue en ese instante que el conductor del ciclo tomó sus palabras: “¿Cuándo vos decís 'yo estoy bien', qué querés decir?”. Así fue que Brieva, sin dudarlo, aclaró: “Que estoy bien, es literal. Yo estoy bien económicamente”. Entonces, el periodista le recordó: ¨Pero tenés un 50% de Argentina empobrecido y pasando hambre”, ante lo que el humorista expresó: “Van a elecciones y elegirán. ¿Qué querés que haga yo? ¿Soy ministro de Economía?”.

En las últimas horas, Pablo Alarcón fue entrevistado en TN por Nelson Castro, y en medio de la charla el actor fue consultado sobre su situación actual y si la estaba pasando mal. “Económicamente la estamos pasando mal todos. Los ricos acá son pobres. Los que tienen una moneda la tienen que tener apretada en la mano tanto, tanto, que sale sangre”.

Tras ello, aseguró: “Yo el otro día escuché a un colega -en relación a Brieva- diciendo que no le mueve la aguja el hambre de los argentinos. Escuché a un político decir que, de no tener trabajo, lo que haría él en ese lugar es salir de caño. Ese es el nivel de nuestra cultura. No podemos esperar otra cosa que lo que tenemos”, afirmó con un tono de indignación.

“No podemos esperar más que 16 mil millones de dólares que tenemos que pagar nosotros, no ellos. El gobierno no hace ningún esfuerzo, no me interesa”, explicó también en referencia al fallo adverso en el juicio por la expropiación de YPF. “Perdone la furia que tengo, Nelson. Pero no damos más. Yo soy un privilegiado. Estoy sano. Hoy cumplo 78 años y tengo ganas de trabajar, y voy a la plaza y mis hijas me compraron unas calzas térmicas. No me voy a enfermar”, cerró.