Pampita llegó a Luján entre lágrimas después de 12 horas de peregrinación

Pampita volvió a peregrinar a Luján y, una vez más, completó el recorrido junto a miles de fieles que participaron de la 52° Peregrinación Juvenil. Durante la madrugada de este domingo, la modelo compartió distintas imágenes del momento en que llegó a la Basílica después de varias horas de caminata y dejó expuesta la fuerte emoción que le provocó encontrarse frente a la imagen de la Virgen de Luján.

En una de las fotografías que publicó en sus historias de Instagram, se la observa con lágrimas en los ojos y visiblemente emocionada, mientras posa frente a la imagen religiosa. La escena fue el cierre de una nueva peregrinación que, este año, tuvo además la particularidad de desarrollarse bajo la lluvia y después de un extenso trayecto a pie.

La modelo volvió así a cumplir con un ritual que realiza cada año, en una muestra de la importancia que tiene para ella esta caminata hacia Luján. La llegada a la Basílica volvió a convertirse en un momento íntimo que decidió compartir con sus seguidores.

Doce horas entre lluvia, viento, frío y sol

Una de las mujeres que acompañó a Pampita durante el recorrido también difundió una imagen del grupo y sintetizó la experiencia con una frase que resumió las condiciones que debieron atravesar durante la caminata.

"12 horas. Lluvia, viento, frío, sol. Llegamos, lo logramos", escribió. El mensaje da cuenta de la extensión del recorrido y de los cambios en las condiciones durante las horas de marcha. A pesar de esas dificultades, el grupo consiguió completar el trayecto y llegar a destino.

La presencia de Pampita se produjo en el marco de una convocatoria multitudinaria. Miles de fieles de todo el país participaron de la 52° Peregrinación Juvenil, mientras distintas figuras del espectáculo utilizaron las redes sociales para contar y mostrar cómo vivieron el recorrido. Entre ellas estuvo la top model, quien volvió a compartir parte de la intimidad de una experiencia que, más allá de la exigencia física, tiene para ella un significado personal.

"Ponerse en camino" hacia lo verdadero

Durante la caminata, Pampita también publicó una fotografía frente a la imagen de la Virgen y acompañó el momento con una reflexión sobre el sentido que tiene para ella emprender el camino hacia Luján.

"Misterio de ponerse en camino hacia lo que está lejos. Y en cada paso, descubrirse más adentro, conectando con lo verdadero que habita en el corazón", escribió. La frase expuso una dimensión más profunda de la peregrinación para la modelo, quien no la presenta únicamente como un recorrido físico, sino también como una experiencia de introspección.

Su vínculo con la caminata hacia la Basílica está relacionado con distintos momentos importantes de su vida. Después de la muerte de su hija Blanca, Pampita realizó la peregrinación para pedir por un nuevo embarazo.

Tiempo después volvió a Luján para agradecer por el nacimiento de Ana, su hija con Roberto García Moritán. De esta manera, cada regreso a la Basílica quedó ligado a una historia personal diferente, convirtiendo el recorrido en un ritual que mantiene a través de los años.

La intimidad del recorrido y el cuidado de los pies

Pampita comenzó a mostrar parte de su peregrinación desde las primeras horas del sábado. En ese momento compartió una fotografía desde una parroquia, donde se la podía ver acompañada por otras mujeres que participaron del trayecto.

Más tarde se grabó dentro del micro rumbo a Liniers y mostró uno de los recursos que utilizó para evitar lastimarse los pies durante las horas de caminata: se colocó una cinta en los talones. Con una pechera rosa, inició de esa manera su recorrido hacia Luján para cumplir con su encuentro con la Virgen, por quien siente una profunda devoción.

La modelo también había expresado públicamente ese vínculo después de la peregrinación de 2025. En aquella oportunidad, escribió en Instagram: "Protégenos bajo tu manto, cuídanos mucho, cura nuestras heridas y acompáñanos siempre". Sus publicaciones permiten observar distintas instancias del trayecto, desde los momentos previos hasta la llegada a la Basílica, en una experiencia compartida con otras mujeres y en medio de la movilización de miles de peregrinos.

Una devoción que atraviesa momentos de su vida

La relación de Pampita con esta peregrinación también tiene antecedentes que se remontan a otros años. En 2022, Carolina Ardohain había generado conmoción al mostrar el particular objeto que llevó consigo durante la caminata.

Se trataba de una pequeña medalla con la fotografía de su hija Blanca, quien murió en 2012. Ese elemento acompañó a la modelo durante aquella peregrinación y volvió a poner en primer plano el carácter personal que tiene para ella el recorrido hacia Luján.

La historia de Pampita con la Virgen está así atravesada por pedidos, agradecimientos y recuerdos. La caminata aparece como una forma de ponerse en movimiento hacia un lugar de profundo significado, pero también como un espacio para conectarse con aquellas experiencias que marcaron distintos momentos de su vida.

Una caminata de unos 60 kilómetros

La 52° Peregrinación Juvenil a Luján recorre aproximadamente 60 kilómetros. La mayor parte del recorrido se realiza por la Ruta Nacional 7, que durante el operativo dispuesto para la movilización multitudinaria se transforma en una senda peatonal para facilitar el desplazamiento de los peregrinos.

En ese contexto, Pampita realizó nuevamente el trayecto junto a miles de fieles y completó una jornada de aproximadamente 12 horas marcada por distintas condiciones climáticas.