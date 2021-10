Qué dijo Benjamín Vicuña sobre los chats de la China Suárez con Mauro Icardi que descubrió Wanda Nara

La separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi tuvo uno de los capítulos más explosivos desde que se desató el mayor escándalo mediático de este 2021. En Los ángeles a la mañana revelaron los chats que la empresaria descubrió entre el futbolista y la actriz Eugenia "China" Suárez. En ese contexto, apareció la figura de otro personaje, que no estuvo involucrado, pero que opinó al respecto: Benjamín Vicuña, el ex de la protagonista de Terapia alternativa.

De acuerdo a lo que contó Yanina Latorre en el programa de eltrece, la panelista se comunicó con él para conocer qué pensaba sobre el revuelo que se armó. Su respuesta no dejó lugar a dudas: “No soy yo la persona que tiene que dar explicaciones. Gracias por comprender, esto es todo una pena y gracias por el respeto”.

La panelista sostuvo que fue Wanda la que le escribió en un momento a Vicuña, al que empezó a seguir en redes sociales, en lo que parece haber sido un gesto a la China Suárez. El actor, por su lado, dejó de tener entre sus contactos a su ex.

Según Latorre, lo que más le duele a Vicuña es que ella está en Madrid con sus hijos por un tema laboral, ya que está grabando una película, pero “está de joda de jueves a domingo y los nenes quedan con la niñera”.

Además reveló que entre las conversaciones que mantuvieron la China con Icardi, hubo una que tuvo que ver con la performance futbolística del actor chileno en un amistoso que compartió con amigos. “Ella se rio de él diciéndole a Icardi lo mal que jugaba”, comentó.

Cómo son los explosivos chats entre Mauro Icardi y la China Suárez

“Wanda Nara dejó a Mauro Icardi. Las conversaciones que ella encontró son reales y de Telegram. La China Suárez está involucrada”, reveló Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana, en medio del escándalo de la separación entre la empresaria y el futbolista. “Hoy a la mañana ella le pidió el divorcio”, agregó Latorre.

Las charlas a través de Telegram que encontró Wanda, según la panelista del programa de eltrece, tenían mensajes que la China le mandó a Icardi y viceversa. Entre lo que vio la mediática había fotos y videos de la actriz en el rodaje de la película que está protagonizando y que está graban en España.

Los chats que expuso Latorre, además, tuvieron otro capítulo que se extendió a las amistades de la actriz. La conductora Paula Chaves, que era muy cercana a la protagonista de Terapia alternativa por su relación con Zaira Nara, la hermana de la mediática, le habría reprochado: “Sos un sorete”.

Otra parte de los explosivos chats entre Icardi y Suárez. (Foto: Twitter @AngeldebritoOk)

“Algún día tenemos que salir de joda vos y yo en alguna parte del mundo donde no te conozcan”, fue el mensaje literal que le mandó la China Suárez a Icardi. Luego de esa frase, el futbolista respondió: “¿Para qué? Ya me aburrió la joda”. El deportista había identificado en su teléfono a la intérprete con sus iniciales “CS”.

Latorre, también, comentó que habló con Benjamín Vicuña, el ex de la China. “No me negó nada de lo que se dice”, enfatizó la panelista.

El gesto de Wanda Nara contra la China Suárez

En las últimas horas, la empresaria tuvo un gesto que parece ser un dardo hacia la China Suárez: la empresaria empezó a seguir a Benjamín Vicuña, el ex de la actriz.

Wanda Nara empezó a seguir a Benjamín Vicuña. (Foto: Instagram/@wanda_icardi)

El cruce de quién sigue a quién a través de Instagram puede anticipar cómo continuarán los próximos capítulos del culebrón. Hasta antes del sábado, Wanda tenía en su lista de algo más de mil cuentas tanto a Mauro Icardi como a la China.

"Otra familia que te cargaste zorra", escribió el fin de semana y, automáticamente, dejó de lado en su Instagram a su marido y a la protagonista de Terapia alternativa. Benjamín Vicuña tampoco la sigue más a la China, otro dato que da cuenta de la expansión de la crisis. Igualmente, el actor no es alguien que tenga tantas cuentas en su haber personal: tampoco aparecen los perfiles ni de Wanda Nara ni de Mauro Icardi.

El posteo en el que Wanda Nara mostró su mano sin un anillo. (Foto: Instagram/@wanda_icardi)

La actriz de El hilo rojo sí sigue al padre de sus hijos Amancio y Magnolia y también a la empresaria. No así al futbolista del PSG. El delantero, a su vez, no dejó de tener en su perfil a Wanda Nara a pesar de la crisis, pero entre las cuentas que prefiere no están ni la de Benjamín Vicuña ni la de la China.