Repudiables dichos de Morena Rial a la empleada doméstica que la denunció

More Rial se encuentra en medio de una gran polémica por la aparición de una serie de mujeres que habrían trabajado en su casa pero no habrían recibido el pago acordado. Como si fuera poco, se mostró picante como primera reacción a la publicación de los audios que mostraron en "LAM".

Tras expresar en sus redes sociales que acudiría a la Justicia por las acusaciones que recibió, en la emisión del viernes del programa que conduce Ángel de Brito revelan nuevas conversaciones de la influencer. Tras compartir un nuevo archivo del supuesto piletero que trabajó en su domicilio durante tres meses y no obtuvo la paga, salió a la luz un repudiable dicho.

Andrea Taboada reveló la charla que tuvo con More Rial por WhatsApp, ya que no se mostró interesada en salir al aire para brindar una entrevista. Según la periodista, la ex pareja de El Maxi bloqueó al hombre que trabajó con su pileta ante la insistencia para que reciba el pago correspondiente.

Como si fuera poco, se mostró muy picante y fue cuestionada. "¿Quién me bardea? Jajaja", expresó en primer lugar ante la notificación de lo ocurrido. More Rial apuntó con todo contra la mujer que envió los archivos al ciclo y se mostró molesta con el panel: "Una negrita de cuarta que sabrá dios quien es y después quieren que salga a hablar yo".

"¿Cuánto se le debe? Jajaja", sumó con una actitud llamativa en la última parte de la charla con Taboada. Mientras tanto, aseguró que Alejandro Cipolla, su abogado, ya está tomando cartas sobre el asunto.