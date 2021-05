Rial anunció que levanta su programa TV Nostra: "Me dieron una Ferrari y la choqué"

Tras los rumores, llegó la confirmación. Jorge Rial renunció a TV Nostra a días de cumplirse dos meses del debut del ciclo en América TV. El conductor cerró su ciclo anunciando que el programa terminó este 28 de mayo de 2021.

"Me tomo unos minutos para anunciarles algo totalmente personal, una decisión que tomé en absoluta soledad en estas últimas 48 horas: tomé la decisión de terminar hoy TV Nostra, con todo el dolor del mundo", dijo Jorge Rial sobre los últimos minutos de la emisión de este viernes. "A veces uno se sobrevalora y piensa que está para otra cosa y que sabe lo que el otro quiere", añadió el conductor.

“Yo dejé Intrusos, una marca registrada que está funcionando bárbaro, dejé ese espacio de comodidad que todo el mundo quiere, para arrancar un nuevo desafío como TV Nostra, una apuesta personal creyendo que las circunstancias daban para meterse en un programa más distendido o metiéndose en política, pero no lo logramos, no lo logré en realidad porque es responsabilidad absolutamente mía”, continuó.

El presentador de radio y televisión, de 59 años de edad, dijo que sus compañeros se enteraron de su decisión a las 18:30 horas de este mismo viernes, y elogió a cada uno de ellos. “Marina Calabró fue la primera a la que convoqué porque sé su calidad de persona, Diego Ramos dio más de lo que esperaba y fue brillante como colaborador, y Ángela Lerena nace alguien muy interesante para la televisión y el debate”, indicó.

Qué dijo Jorge Rial sobre el rating de TV Nostra en su final

"Intentamos el debate con normalidad. Me equivoqué personalmente y creí saberlo todo. Soy parte de la industria de la televisión y hay que reconocer errores. Fue un error mío", señaló. "Los números no eran los que esperábamos, pero eran parte de una normalidad en la que la televisión hay canales que miden 2 o 3 puntos", indicó Rial frente al bajo rating que mantuvo tras el primer envío, que fue el 5 de abril.

"Podría poner mil excusas, pero no hay culpas. Es responsabilidad mía, un tema personal", insistió. "No fue una decisión del canal, al contrario, fue una decisión que tomé en soledad, y sé que abro una puerta al infierno con esto".

"Si estuviese en mejores condiciones, podría sacar a este programa del fondo como lo hice con Intrusos un montón de veces. Nunca la culpa es del otro y menos del público", apuntó cabizbajo. “No tuve ningún reproche por nada. No es ni siquiera lo comercial, estábamos dentro de lo normal y me acompañaron, es una decisión personal mía. Tendré que revistar que hice bien y mal hasta ahora”, dijo, y acto seguido pidió disculpas a su panel por haberlos "decepcionado"

Por último, Jorge Rial dijo: "Tuve mucho miedo, la pandemia me hizo un bollito. Me tomaré un tiempo para ver errores y las pocas virtudes que puedo llegar a tener. Me dieron una Ferrari y la choqué".

Sin embargo, aseguró que “Todavía hay un seguro de la Ferrari. Me voy a tomar un tiempo para ver, volver si me quieren, y si no, me dedicaré a mi nieto, verlo crecer y andar en familia. Repito que no fue pedido por el canal, es una decisión mía en absoluta soledad”, concluyó el conductor.