Se dio a conocer el tráiler oficial de Maradona: Sueño Bendito, la serie biográfica de Diego

La expectativa era mucha. Finalmente, se supo que el próximo 29 de octubre se estrenará Maradona: Sueño Bendito, la serie biográfica producida por Amazon Original que narra la vida de Diego Armando Maradona. Y, este domingo, se dio a conocer el tráiler oficial en el que se puede apreciar el rumbo que tomará la historia autorizada en por su protagonista, quien falleció el 25 de noviembre de 2020.

La biopic se lanzará a través de Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios y, en Argentina, podrá verse a través de Telecentro con una bonificación especial de tres meses gratis. El día previo al cumpleaños del Diez, estarán disponibles los capítulos 1,2, 3, 4 y 5. El 8 y el 7, en tanto, se podrán ver recién el 5 de noviembre. El 12 de ese mes se presentará el 8, el 19 el 9 y el 26 el 10, con el que terminará esta primera temporada.

La serie, tan cuestionada por algunos de los allegados a Maradona, está protagonizada por Nazareno Casero (Historia de un Clan), Juan Palomino (Magnifica 70) y Nicolas Goldschmidt (Supermax) interpretando a Diego a lo largo de su vida, desde sus humildes comienzos en Villa Fiorito, hasta su revolucionaria carrera por el Barcelona y Nápoles. Y mostrará el papel clave del Diez como líder de la Selección Argentina al ganar la Copa Mundial en México '86.

El elenco de la producción se completa con Julieta Cardinali (En Terapia, Valentin), Laura Esquivel (Patito Feo), Mercedes Morán (Diarios de Motocicleta, El Reino), Pepe Monje (Amor en Custodia) y Peter Lanzani (El Clan, El Reino), entre otros actores.

Producida por BTF Media, en coproducción con Dhana Media y Latin We, la serie biográfica fue grabada en locaciones de Argentina, España, Italia, Uruguay y México y cuenta con 10 episodios de una hora, que intentan plasmar los momentos claves de la vida del jugador.

Alejandro Aimetta lidera la producción como showrunner y director de los episodios grabados en Argentina, México y Uruguay, quien también es uno de los escritores de la serie junto con Guillermo Salmerón (El Marginal) y Silvina Olschansky (El Marginal). En tanto, Roger Gual y Eduardo De Angelis dirigieron los episodios en España e Italia, respectivamente. Los productores ejecutivos de la serie son Francisco Cordero, Liliana Moyano, Mari Urdaneta, Ricardo Coeto y Luis Balaguer.

“Conocé al hombre detrás de la leyenda”, expresa la promoción que adelanta los diez capítulos que mostrarán los triunfos y desafíos que formaron parte de su camino, enmarcados por los constantes escándalos mediáticos, desde los inicios de su carrera en Villa Fiorito y Argentinos Juniors, hasta su etapa de gloria en la Selección Argentina y sus años en el Napoli. “Las vueltas al mundo que dio mi pie, y las vueltas adentro de su cabeza, porque hay que estar adentro de esos botines”, se oye como voz en off de uno de los actores que se pondrá en la piel del jugador de fútbol.

Cabe recordar que Maradona dejó por escrito 14 hechos que quería que se contasen en la ficción, que implicarían más problemas judiciales con su ex esposa, Claudia Villafañe. El año pasado salió a la luz un documento que llevaba la firma de El Diez, fechado el 30 de marzo de 2019 en Culiacán, México, donde pedía expresamente se contaran 14 hechos determinados en la ficción. “Me dirijo a usted a fin de hacer saber que bajo mi exclusiva responsabilidad autorizo a que en la mini serie que usted produce y se encuentra en desarrollo, se traten los siguientes temas que trágicamente me ha tocado vivir”, dice en el escrito.

Entre otros episodios, el astro del fútbol involucró a su ex suegro: “La primera vez que consumí cocaína lo hice con el padre de Claudia, ya fallecido, Coco Villafañe, quien me introdujo en el mundo de las drogas”. Apenas se hizo público dicho texto, la ex esposa de Maradona inició acciones legales con el fin de evitar que se cuenten determinados hechos que involucran a su familia.