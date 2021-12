Se equivocó de contacto y le pidió a Felipe Pigna que le corte el pasto

El periodista Patricio Barton quiso pedirle a su jardinero, Felipe, que pase a cortarle el pasto, pero se equivocó de contacto al enviarle mensaje por WhatsApp y le escribió al historiador Felipe Pigna. La conversación entre ambos se hizo viral en las redes.

“Hola Felipe, ¿podés pasar hoy a cortar el pasto? Tendría que ser antes de las 18 hs.” envió Barton.

Lo más divertido fue la respuesta del historiador, conocido por conducir ciclos como “Algo habrán hecho... por la historia argentina” o “El gen argentino”. Lejos de tomarse a mal que lo confundan con otra persona, le respondió al periodista: “Soy Felipe Pigna, me parece que no llego antes de las 18. Abrazo grande, jajaja”.

El periodista subió un tuit con la captura de pantalla del chat y sus seguidores y los usuarios no tardaron en sumarse a los comentarios.

Entre los comentarios que dejaron los usuarios en Twitter se puede leer “Quiero a Felipe Pigna en mi jardín”, “si te corta el pasto mientras habla de las invasiones inglesas es un win-win”, “Agarrá la pala Felipe”. También muchos consideraron que sería divertido un programa conducido por Pigna que cuente la historia de los jardines de los próceres y de cómo llegó esta actividad al país.

Otro usuario hizo un chiste y mencionó al historiador Daniel Balmaceda, como alternativa para reemplazar a Pigna en la labor comentó: “A mí antes me cortaba el pasto @FelipePigna pero siempre tenía una excusa para no venir, ahora me corta Balmaceda. Si querés te paso el contacto”.

Otro usuario dijo que sería bueno escuchar cuál fue la respuesta del verdadero jardinero.

También hubo quienes criticaron a Pigna por “no querer agarrar la pala”.