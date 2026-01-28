Susana celebrará sus 82 años fuera del país con un festejo íntimo: todos los detalles

Susana Giménez se prepara para vivir un cumpleaños muy distinto a los que supo celebrar en años anteriores. Este jueves 29 de enero, la diva argentina cumplirá 82 años y lo hará lejos de los grandes festejos, las reuniones multitudinarias y el permanente asedio mediático que históricamente rodearon cada aniversario de su vida. En esta oportunidad, eligió un plan mucho más íntimo: celebrar en Madrid, acompañada únicamente por su hija, Mercedes "Mecha" Sarrabayrouse.

En los últimos días, Susana dejó Punta del Este, donde había pasado parte del verano, y emprendió viaje hacia Buenos Aires para luego cruzar el Atlántico rumbo a Europa. La decisión no fue casual ni improvisada. Según su entorno, responde a una búsqueda personal de calma, serenidad y disfrute de los afectos más cercanos, en una etapa de su vida en la que prioriza la privacidad por sobre la exposición constante.

Durante su breve estadía en la ciudad balnearia uruguaya, la conductora mantuvo el contacto habitual con amigos y algunos cronistas, siempre con su característica cordialidad. Sin embargo, el foco ya estaba puesto en el viaje a Madrid, una ciudad que ocupa un lugar especial en su historia personal y que le ofrece una combinación difícil de encontrar en otros destinos: sofisticación, anonimato y libertad para moverse sin ser permanentemente reconocida.

A diferencia de otros cumpleaños, en los que Miami se transformaba en el epicentro de reuniones repletas de celebridades, brindis interminables y cobertura mediática, esta vez la postal será completamente distinta. En la capital española, Susana planea disfrutar de paseos tranquilos, almuerzos y cenas en restaurantes cuidadosamente elegidos y momentos de distensión junto a su hija, sin compromisos sociales ni agendas cargadas.

El festejo en sí será sencillo y reservado. Tendrá lugar en un restaurante exclusivo, donde la consigna será compartir una buena comida, brindar por un nuevo año de vida y preservar la intimidad. No estarán presentes sus nietos ni sus hermanos, Patricio y Carolina, y tampoco se espera una convocatoria numerosa de amigos. Solo Mecha la acompañará en el día señalado, aunque no se descarta que algún amigo cercano que se encuentre en Madrid pueda sumarse de manera informal.

Madrid, además, no será solo una escala para la celebración. Según trascendió, Susana tiene previsto quedarse en la ciudad al menos un mes. Incluso, se mencionó la posibilidad de que Marley, amigo y colega de larga data, viaje para acompañarla durante algunos días, aunque esa opción dependerá de las agendas de ambos.

La elección de la capital española como escenario del cumpleaños número 82 refuerza este nuevo perfil que la diva viene construyendo: más introspectivo, más selectivo y enfocado en el bienestar personal. En Madrid, Susana puede disfrutar de caminatas, compras y encuentros casuales sin la presión que implican Buenos Aires o Punta del Este, donde cada salida suele convertirse en noticia.

Este cambio en la forma de celebrar no implica un retiro de la vida pública. Por el contrario, Susana Giménez mantiene plena vigencia profesional y ya tiene definidos importantes proyectos para los próximos meses. Está confirmada su vuelta a Telefe en 2026, donde tendrá un rol central en la cobertura del Mundial de fútbol que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con participación en el partido inaugural y en instancias clave del torneo.

Además, regresará a uno de los formatos que la consagraron: los especiales de entrevistas mano a mano con figuras internacionales, un clásico de su carrera televisiva que despierta gran expectativa en el público.

Por ahora, sin embargo, la prioridad es el disfrute personal. Lejos del ruido, de los flashes y de las grandes fiestas, Susana Giménez celebrará sus 82 años en Madrid, acompañada por su hija y con la serenidad de quien elige festejar la vida desde un lugar más íntimo, pero sin perder el brillo que la convirtió en una de las figuras más emblemáticas del espectáculo argentino.